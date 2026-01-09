"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2026 CUMARTESİ

Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

09 Ocak 2026, Cuma 21:35
Oval Ofis’te New York Times (NYT) gazetesine kapsamlı bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, ekonomiden dış politikaya birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorusuna, “Evet, bir şey var; kendi ahlâkım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok.” cevabını verdi. Amacının insanlara ve diğer ülkelere zarar vermek olmadığını söyleyen Trump, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini belirtti. Kendi yönetiminin uluslararası hukuka uyup uymayacağı sorusuna, “Uyarız.” cevabını veren Trump, yine de ABD’yi kısıtlayan uluslararası hukukî durumlar olduğunda “karar merciinin kendisi olacağını” açıkça ifade etti. 

 

