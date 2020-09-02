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2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türkmenistan zulüm kaynıyor

02 Eylül 2020, Çarşamba
TÜRKMENİSTAN HALKININ ÇEKTİĞİ ZULÜMLER SAYMAKLA BİTMİYOR. İSTİBDADIN HAKİM OLDUĞU TOPRAKLARDA İNSANLAR ÇEŞİTLİ İŞKENCELERE MARUZ KALIYOR.

İnsanlık tarihinde, Hz. Adem’den (as) bu yana zulümler süregelmiştir. Günümüzde de pek çok Müslüman ülkelere, geçmiş zalim kavimlerin zulümlerini aratmayacak işkenceler yapılmakta. O Müslüman kardeş ülkelerin birisi de Türkmenistan devleti. Türkmenistan, komünizm rejimiyle yönetilen eski Sovyetler birliğinden ayrılıp, kendi cumhuriyetini kursa da 28 yıldır diktatörlükle yönetiliyor. Türkmenistan halkı sesini duyurabilmek için Türkiye, ABD ve Avrupa’da çeşitli mitingler düzenleyerek, zalim idarecileri istemediklerini farklı dillerde haykırıyor. 

Halk çaresiz, durum içler acısı

Türkmen halkının yaşadığı zulümler: Devlet kurumunun her alanında rüşvetin kol gezdiği Türkmenistan’da idare, milletine (diploma sahibi de olsa) iş imkanları sağlamıyor. Halkın çoğunluğu çalışmak için yurt dışına gitmeye mecbur kalıyor. Yurt dışına bu zaruretten dolayı gidenleri, hükûmet keyfi muameleyle yurt dışına çıkarmayabiliyor. Yurt dışındaki Türkmenistan vatandaşlarının kendi ailelerine para göndermelerini engelliyor. Tutsak gibi milletini rehin almış durumda. Maaşlar çok düşük. İnsanların çoğu veresiye yiyip içiyor. Hiçbir şekilde hâllerini devletine arz edemiyorlar. Çünkü zulme az bir ses çıkaran gerek hapse atılıyor gerekirse de işten çıkartılıyor ya da ölüme mahkûm ediliyor. Bu sıkıntıları kaydedip, internete atanlar hakkında cezaî işlemler başlatılıyor. Yakın zamanda Lebap ve Marı(Merv) illerinde kasırga ve sel gibi semavî afetler olmuştu. İnsanların çoğunun evlerinin çatıları uçtu, evleri harab oldu. Çok can kaybı ve yaralananlar oldu. Kasırganın geleceğini, imkanları olmasına rağmen, önceden haber vermeyen devletin üst kurumları yüzünden çocuklar havaya savrulup can vermişlerdi. Bu görüntüleri internete atan ya da yurtdışındaki akrabalarıyla paylaşanları hapse atarak tehdit edildi. 

Maske takan hapse atılıyor

Dünyaya Covid-19 salgını, Türkmenistan’da yokmuş gibi bir izlenim veriliyor. Maske takıp tedbirini almaya çalışan vatandaşlarını da hapse atarak tehdit ediyor. “Madem sahip çıkmıyorsun milletine, bırak da biz başımızın çaresine bakalım” diyen halkının her fırsatta önünü kesiyor adeta ölüme terk ettiriyor. Nice insanlar borçlarını ödeyemedikleri için intihar etmiş durumda. Ülkede “Sessiz bir savaş” sürüyor. Bazı üst düzey idarecilerin paralarını yurtdışına kaçırıp, oralarda büyük iş yerlerine yatırım yaptıkları iddia ediliyor. Halk, inancını serbestçe yaşayamıyor. Ülkede istibdat hâkim. Devlet idarelerinde tesettür yasaklanıyor. 

İstanbul - Yeni Asya   

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