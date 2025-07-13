Afyonkarahisar İlme Hizmet Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen yaz okulunda, Kur’ân-ı Kerîm ve Risale-i Nur dersleri, sosyal etkinlikler, oyunlar ile çocuklar hem öğrenip, hem eğleniyorlar.

Haber: Zehra Koç

Afyonkarahisar İlme Hizmet Vakfı’nın katkılarıyla çocuklarımıza özel bir alan inşa edildi. Okul öncesi ve ilkokul-ortaokul seviyesindeki kız çocuklarımız için ayrı sınıflar oluşturuldu. Lavabolar, abdest alma yerleri ve tuvaletler tamamen çocuklarımıza özel olarak hazırlandı. Mutfak ve yemekhane sistemli bir hale getirilerek çocuklarımızın yemek ve kahvaltı yerleri onlara özel planlandı. Bir üst katta bulunan seminer salonu ise çocuklarımızın namazlarını rahatça kılabileceği ve ayrıca gösteri ve oyunlarını sergileyebileceği bir sahne alanına dönüştürüldü. Kış boyu süren bütün maddî ve fizikî hazırlıklardan sonra kız çocuklarımız için altı hafta sürecek yaz Kur’ân kursu programı gönüllü eğitimcilerimizin katkısıyla başlatıldı.

Servis hizmeti

Evleri uzak olan çocuklarımız özel bir okul servisi aracılığı ile evlerinden alınıp yine program sonu evlerine bırakılıyor. Servis içerisinde her gün bir annemiz çocuklarımızın sevk ve idaresini gönüllü olarak gerçekleştiriliyor.

Zengin içerik

Program içeriğine değinecek olursak içerik Kur’ân-ı Kerîm dersleri başta olmak üzere Risale-i Nur, siyer, âdâb-ı muaşeret dersleri ile zenginleştirildi. Gönüllü kardeşlerimizin büyük gayret ve emekleriyle eğlenceli bir eğitim programı uygulanıyor.

Eğlenceli eğitim

Piknikler, cami ziyaretleri, at binme faaliyetleri ile çocuklarımız tüm sosyal etkinliklerden yararlandırılıyor. Yaz döneminden sonra da kış programlarıyla devam ettirilmesi düşünülen bu faaliyetlerimizi, kardeşlerimizin ortak görüş ve kararı ile “Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübü” olarak isimlendirdik.

Bahar Çiçekleri

Bu ismi bize Risale-i Nur ve Üstadımız verdi desek abartmış olmayız diye düşünüyorum. Çünkü çıkış noktamız; “Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, ‘Sadakte’ deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muâsırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki: Mazi kıt’asına geçmek için geldiğiniz vakit, mezarımıza uğrayınız; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezartaşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız.” 1 Evet, inşallah bahar çiçeklerimizi Üstadımıza armağan ediyoruz. Nur tohumlarını ise istikbalde çiçek açmak üzere vaktinde ekiyoruz. Cenab-ı Hak şahs-ı manevimizden razı olsun.

Dipnot: Tarihçe-i Hayat