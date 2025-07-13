"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Leman dergisinin yazı işleri müdürü tutuklandı

13 Temmuz 2025, Pazar
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- ve Hazreti Musa Peygamberin -Aleyhisselam- karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Leman ve toplumun sinir uçları (1)
LeMan ve toplumun sinir uçları (2)

 

Hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği, Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Aslan Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

 

Özdemir, soruşturma savcılığında ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Özdemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed -Aleyhissalatu Vesselam- ve Hazreti Musa Peygambere -Aleyhisselam- yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmişti.

Başsavcılık bunun üzerine Özdemir'in İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat verilmişti.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, dün Özdemir'i Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran: Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz

    Ankara'da 26 katlı binada yangın çıktı: 1'i bebek 3 kişi öldü

    Leman dergisinin yazı işleri müdürü tutuklandı

    Uygur Bölgesi değil, Doğu Türkistan

    LGS sınavında tam puan alan Ömer'den başarı için tavsiyeler

    Eski tip ehliyetler için son 20 gün!

    Suriye'de 10 gündür devam eden yangınlar hakkında Hatay Valiliğinden açıklama

    Fransa'dan X'e "dış müdahale" soruşturması

    Guterres, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde bir kez daha uyardı

    Borrell: Srebrenitsa'yı onurlandırmanın en iyi yolu, Gazze'deki soykırımı durdurmak

    Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını devam ediyor

    Londra'daki yangında 8 futbol sahasından büyük alan zarar gördü

    Emekli borç içinde yaşıyor

    Terör örgütü PKK’dan sembolik silâh bırakma töreni - Selvi: Silâh bırakma süreci 3-5 ayda tamamlanır

    Türkiye’de her dört kişiden biri icralık

    İsrail'in sözde "insani yardım kenti" planı bir "savaş suçu"

    AB'nin nüfusu 450,4 milyona ulaştı

    "Gazze'deki durumun çok daha kötüleştiğine inanıyoruz"

    32 bin futbol sahası büyüklüğündeki yangın alanı uzaydan görüntülendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran: Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Leman dergisinin yazı işleri müdürü tutuklandı
    Genel

    Ankara'da 26 katlı binada yangın çıktı: 1'i bebek 3 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.