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Oteldeki "kötü kokuyu" şikayet etti; parasının yarısını geri aldı

13 Temmuz 2025, Pazar 12:12
Acente üzerinden yaptığı otel rezervasyonunun bazı şikayetleri nedeniyle iptal edilmesi isteğinin olumsuz karşılanmasıyla Tüketici Hakem Heyetine başvuran kişiye, ödediği ücretin yarısı iade edilecek.

Antalya'da konakladığı otelde "kötü koku" şikayetiyle Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvuran kişinin, ödediği konaklama ücretinin yarısının iadesine karar verildi.

 

Giresun'da yaşayan Doğan Bayrak, bir acente üzerinden 16 Ağustos 2024'te Antalya'da ailesiyle tatil yapmak için rezervasyon yaptırdı.

Ailesiyle otele gittiğinde "otelin temiz olmadığı ve lağım kokusu hissedildiğini" öne süren Bayrak, acenteyi arayarak rezervasyonunun iptalini talep ederek, ücretinin iade edilmesini istedi.

Acentenin olumsuz cevap vermesi üzerine Bayrak, Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Gerçekleştirilen incelemede, otelde kanalizasyon arızası meydana geldiği ve giderildiği, lağım kokusunun ne kadar sürdüğünün ise belirsiz olduğu, koku kısa süreli de olsa tüketicinin konaklamasına olumsuz etki edeceği belirtildi.

Kokunun hangi alanları etkilediğinin tespit edilemeyeceği ve iptal edilen rezervasyon sebebiyle otelin yeni müşteri bulamayacağı ifade edilen karada, tüm bedelin iadesinin hakkaniyetli olmayacağına kanaat getirildi.

Tüketici Hakem Heyetince yapılan değerlendirme sonucu, rezervasyon bedeli 9 bin 560 liranın yarısı olan 4 bin 780 liranın tatil acentesi tarafından tüketiciye iade edilmesi kararlaştırıldı.

"Ücret iadesinin yapılamayacağını söylediler"

Başvurusu 13 Haziran 2025'te sonuçlanan 39 yaşındaki Bayrak, Antalya'da bir otelde konaklama süresinin bitmesi üzerine acente aracılığıyla Gazipaşa ilçesinde başka bir otel için rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Otele gittiğinde koku ve temizlik gibi olumsuzluklar nedeniyle rezervasyonu iptal ettirmek istediğini anlatan Bayrak, otelin rezervasyonu iptal edilse dahi ücret iadesinin olmayacağını kendisine bildirildiğini kaydetti.

Bayrak, fotoğraflarda güzel görünen otele vardıklarında farklı bir durumla karşılaştıklarının altını çizdi.

Otele rezervasyon iptali isteğini ilettiğinde acenteyle görüşülmesi gerektiği cevabını aldığını belirten Bayrak, "Acente de 'Otel ile görüşüp size döneceğiz' dedi ama döndüklerinde de ücret iadesinin yapılamayacağını söylediler. Ben de otelden Tüketici Hakem Heyetine başvuracağımı söyleyerek ayrıldım." diye konuştu.

Bayrak, Tüketici Hakem Heyetinin verdiği karardan memnun olduğunu vurgulayarak, diğer tüketicilere de bu gibi konularda mağduriyet yaşamaları halinde ilgili yerlere başvurmasını tavsiye etti.

"Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de tüketicinin kaliteli hizmet alma düşüncesinin kendilerini sevindirdiğini, bu düşüncenin gelişmişliğin de göstergesi olduğunu söyledi.

Ortada ayıplı bir hizmet durumunun mevcut olduğunu dile getiren Şahin, tüketicinin hakkını yasal yollardan aramasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Hakem heyetini verdiği karardan dolayı tebrik eden Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanımızın kaliteli hizmet alma düşüncesi bizim gelişmişliğimizin de göstergesidir. 'Tatile gideyim de denize gireyim de ortam nasıl olursa olsun, otel pis de olsa önemli değil, ben denize gireceğim' mantığı kaliteli bir mantık değildir. Hizmetin daha da kaliteli hale gelmesi bizim isteklerimizle sağlanacağı için bu noktada ısrar etmeliyiz. Tüketicimizi tebrik ediyorum. Bütün tüketiciler eğer böyle bir durumla karşılaşmışlar ise hizmet kalitesi ve temizlik açısından bunu belgelemeleri ve haklarını aramaları ülkemizin turizminin hizmet kalitesi açısından da fayda sağlayacaktır. Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar. Yani otelin pis koku ile rahatsız etmesinden dolayı yapılan ilk şikayet ve bu, bundan sonra yapılacak şikayetler için de emsal bir karardır. Bu karar bütün hakem heyetleri için de geçerlidir. Tatili nerede yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın, bulunduğunuz il ya da ilçedeki hakem heyetine gittiğinizde hakkınızı alabilirsiniz."

AA

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