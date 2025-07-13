Sallandığı için tahliye edilen binada hasar tespit edilemedi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarıyla dün gece tahliye edilen 5 katlı binada yapılan inceleme sonucu hasar bulunmadığı tespit edildi.

Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'taki 5 katlı bir binada oturan bazı kişilerin, dün gece saatlerinde binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine tedbir amacıyla tahliye edilen binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemede, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmada binanın az hasarı bulunduğunun tespit edildiği, yapının mevcut durumunda herhangi bir değişiklik olmadığının belirlendiği öğrenildi. Ekiplerin incelemesinin ardından çevresindeki güvenlik şeridi kaldırılan binaya oturma izni verildi. Bina sakinleri yeniden evlerine döndü. AA

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