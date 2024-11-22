Ukrayna halkı: Savaş sona ersin

Ukrayna’da Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan anket, Ukraynalıların savaşa bakış açılarında büyük değişiklik olduğunu ortaya koydu.

Rusya ile savaşın devamını 2022’deki bir ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 73’ü, 2023’te ise yüzde 63’ü desteklerken bu yılın Ağustos ve Ekim aylarında yapılan ankete katılan kişilerin yüzde 52’si, Moskova ile savaşın müzakere edilerek “ivedilikle” sona erdirilmesini istediklerini ifade etti. Ankete katılanların yüzde 38’i ülkelerinin “zafer elde edene kadar” savaşı sürdürmesi gerektiğine inanırken bu görüş, savaşın yoğunlaştığı Ukrayna’nın doğusunda yüzde 27’lere kadar düşüş gösterdi.

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Rusya, balistik füze kullandı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığını bildirdi. Saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılarda ölü veya yaralılar hakkında henüz bir bilgi alınmadı" ifadesine yer verildi. Saldırılar nedeniyle başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.