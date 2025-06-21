“Uluslararası hukuka tam saygı” çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“İsrail’in İran genelinde devam eden geniş çaplı saldırıları ve İran’ın buna cevap olarak başlattığı füze ve insansız hava aracı saldırıları, siviller üzerinde ciddi insan hakları ile insanî etkiler oluşturuyor” ifadelerini kullanan Türk, saldırıların, tüm bölgeyi “alevler içinde” bırakma riski taşıdığına vurgu yaptı. Saldırılardan sivillerin etkilenmesini görmenin dehşet verici olduğunu vurgulayan Türk, her iki tarafın üst düzey yetkililerinin tehdit ve kışkırtıcı söylemlerinin, sivillere zarar verme konusunda “endişe verici bir niyeti” ortaya koyduğunu ifade etti. Türk, “Bu tırmanan mantıksızlık sarmalından kurtulmanın tek yolu azamî itidal, uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyetle müzakere masasına geri dönmektir.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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