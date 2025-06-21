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21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Aile, inanç değerleriyle korunur

21 Haziran 2025, Cumartesi 01:27
AİLENİN ÖNEMİ VE GELECEĞİNİN ELE ALINDIĞI BİR ÇALIŞMADA, "CENNETTEN BİR KÖŞE" OLAN AİLE KURUMUNUN KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞU TEHDİTLER MASAYA YATIRILDI.

Köln'de “Sosyal Medya ve Aile” paneli düzenlendi
Sığınağımız aile

GELECEK NESİLLER İÇİN

“Küresel Politikalar, Medya Hukuk ve Aile’nin Geleceği” adlı çalıştayın sonuç bildir-gesinde, “Aileyi korumak inanç ve medeniyet değerle-rimizi korumak ve yaşat- makla; inanç ve medeniyet değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ise aileyi korumak ve yaşatmakla mümkündür” denildi.

MEDENİYETİMİZİN TEMELİ

Ailenin insanın şahsiyet kazandığı, yeni nesillerin yetiştiği ve geleceğin inşa edildiği toplumumuzun yapı taşı ve medeniyetimizin temeli olduğu belirtilen bildirgede, bugün aile müessesesinin çok yönlü, çok katmanlı problemlerle boğuştuğu ve ağır saldırılar altında zayıfladığı vurgulandı.

KRİTİK EŞİKTEYİZ

Ailenin yıpranmasının bir bütün olarak milletin yıpranması ve dağılmasıyla sonuçlanacak hayatî bir sorun olduğu vurgulanan bildirgede, “Bu sorun, maalesef ülkemiz için de son derece kritik bir eşiğe ulaşmıştır. Toplumu ayakta tutacak değerlerimizin taşıyıcısı ve aktarıcısı olan ailenin korun- ması bu bağlamda bir bekâ meselesidir.” denildi.

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AİLE İNANÇ DEĞERLERİYLE KORUNUR

Diyanet-Sen, ailenin korunmasının inanç ve medeniyet değerlerinin yaşatılmasına; bu değerlerin aktarılmasının ise aile kurumunun muhafazasına bağlı olduğunu vurguladı.

Diyanet-Sen’in düzenlediği “Küresel Politikalar, Medya Hukuk ve Aile’nin Geleceği” Çalıştayı 17 Haziran 2025 tarihinde Memur-Sen Genel Merkezi M. Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştayın sonuç bildirisinde, “Aileyi korumak inanç ve medeniyet değerlerimizi korumak ve yaşatmakla; inanç ve medeniyet değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ise aileyi korumak ve yaşatmakla mümkündür” denildi.

Derin tehditlerle karşı karşıya

Ailenin insanın şahsiyet kazandığı, yeni nesillerin yetiştiği ve geleceğin inşa edildiği toplumumuzun yapı taşı ve medeniyetimizin temeli olduğu belirtilen bildirgede, “Bununla birlikte bugün aile müessesesi çok yönlü, çok katmanlı sorunlarla boğuşmakta, ağır saldırılar altında zayıflamaktadır. Aileyi yıpratan temel sebep modernizm ve onun her alana sirayet etmiş uygulamalarıdır. Gelenekten kopulduğu ölçüde ailenin yıprandığı tarihî bir gerçektir. (...) işsizlik, madde bağımlılığı, içki ve kumar, yoksulluk, şiddet gibi kök faktörler de aileyi temelinden sarsmaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Aileyi korumak herkesin ortak vazifesi

Bildirgenin tespitler ve öneriler bölümünde ise şu başlıklara yer verildi: *Aile karşıtı küresel organizasyonlara karşı yapısal düzeyde etkili tedbirler alınmalıdır. *Çalışma hayatı aile dostu olarak yeniden kurgulanmalıdır. *Aile yapımızı derinden sarsan medya/ dijital medya içeriklerine karşı etkili tedbirler alınmalıdır. *Aileyi kırılganlaştıran sosyolojik sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. *Aile hukuku gözden geçirilmelidir. *Diyanet İşleri Başkanlığı aile konusunda daha aktif bir görev üstlenmelidir. *İnanç ve medeniyetimizde ailenin eşsiz konumu aktüalize edilmelidir. *Aileyi korumak salt devletin sorumluluğu değil herkesin öncelikli vazifesidir.

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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