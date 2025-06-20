Dünya genelinde tarihteki en büyük veri ihlali yaşandı

Dünya genelinde Apple, Facebook, Google, Telegram ve bazı hükümet servislerindeki hesaplara erişebilmek için kullanılabilecek 16 milyar kullanıcı bilgisinin ele geçirildiği ve bunun tarihteki en büyük "veri ihlali vakası" olduğu belirtildi.

Siber güvenlik alanında yayın yapan "Cybernews" adlı sitenin haberine göre, yılın başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında her biri on milyonlarca ve bazıları da 3,5 milyardan fazla bilgi barındıran 30 büyük veri tabanının bilgi hırsızlığı yazılımları (Infostealer) tarafından ele geçirildiği belirlendi.

Çalışmalarda, 30 veri tabanında 16 milyardan fazla bilgi olduğu ve bunun tarihte görülen en büyük "veri ihlali vakası" olduğu tespit edildi.

"Silah olarak kullanılabilecek büyük miktarda istihbarat" olarak tanımlanan bu verilerin, Apple, Facebook, Google, GitHub, Telegram ve bazı hükümet servisleri gibi çevrim içi portallardaki hesaplara giriş yapmak için kullanılabileceği aktarıldı.

Dünya genelindeki kullanıcılara ait 184 milyon verinin ele geçirildiğinin mayıs ayında ortaya çıktığı hatırlatılarak, bunların da söz konusu 30 veri tabanında bulunduğuna dikkat çekildi.