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BM: Terör örgütü PKK/YPG, 2024 yılında Suriye'deki 286 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı

20 Haziran 2025, Cuma 17:11
Birleşmiş Milletler (BM) raporu, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG ve bağlı unsurlarının geçen yıl 286 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığını ortaya koydu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2024 yılı verilerini içeren "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporundan Suriye ve Irak’taki terör örgütlerinin çocuklara yönelik kayıtlarını derledi.

40 sayfalık raporda Suriye’de başta “SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile bağlı unsular ve DEAŞ olmak üzere 527 çocuğun değişik gruplar tarafından silahlı kadrolara katıldığı bildirildi.

Raporda, BM’nin Suriye’de sadece terör örgütü PKK/YPG ve bağlı unsurlar tarafından toplam 286 çocuğun zorla silahlı kadroya alınarak kullanıldığını doğruladığı kaydedildi.

PKK/YPG ve diğer yapılanmalar, 2024'te 110 çocuğun ölümünden ya da sakat bırakılmasından, 10 çocuğun da zorla kaçırılmasından sorumlu tutularak teröristlerin 23 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için kullandığı ifade edildi.

Suriye’de 2024 sonu itibarıyla yabancı olanlar da dahil yaklaşık 1000 çocuğun DEAŞ başta olmak üzere silahlı gruplarla bağı nedeniyle özgürlüklerinin kısıtlandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları şüphesiyle yaklaşık 25 bin çocuğun da Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin hakim olduğu kamplarda yıllardır özgürlüklerinden yoksun yaşadığına işaret edildi.

Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütü HPG/PKK unsurlarının da 7 çocuğu silahlı kadrolarına kattığı, 6 çocuğu da bu amaçla kaçırdığı BM raporuna yansıdı.

Guterres'ten çocukların serbest bırakılması çağrısı

Raporda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, çocukların zorla silahlı kadroya alınmasına ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Suriye'de çocuklara yönelik yüksek sayıdaki ağır ihlallerin endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, bütün taraflara uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uymaları çağrısında bulundu.

Guterres, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılmasını, akabinde entegrasyonları için yetkililerden BM ile koordineli şekilde gerekli programların uygulanmasını talep etti.

Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütleri HPG/PKK ve DEAŞ'a da seslenen Guterres, "HPG/PKK ve DEAŞ tarafından devam eden çocukların silah altına alınarak kullanılması konusunda endişeliyim ve tüm taraflara bunlara son vererek çocukları serbest bırakmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

AA

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