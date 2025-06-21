Türkiye hukuka dönmeli

Avrupa Konseyi’ne bağlı GRECO, Türkiye’ye yolsuzlukla mücadelede ve yargı bağımsızlığında somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi’ne bağlı Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) heyeti, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye’ye; milletvekilleri, hâkimler ve savcılar arasında “dürüstlüğün güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadelenin etkinleştirilmesi için tavsiyelerini tam olarak uygulama çağrısında bulundu.

Tavsiyelerin uygulanmaması endişe veriyor

TBMM üyelerine ilişkin heyet, GRECO’nun milletvekilleriyle ilgili 7 tavsiyesinden hiçbirinin tam olarak uygulanmamış olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. GRECO, TBMM’yi yasama sürecinin şeffaflığına, davranış kurallarının kabul edilmesine, çıkar çatışmalarının yönetilmesine, mal beyanlarının doğrulanmasına, milletvekili dokunulmazlığının daraltılmasına ve dürüstlük konularında gizli danışmanlık ve eğitim sağlanmasına odaklanarak parlamenter dürüstlüğü güçlendirmek için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırdı.

Yargı reformu için somut adım atılmalı

Heyet, yargı ve savcılık hizmetlerine ilişkin, “GRECO heyeti, HSK’nın bağımsızlığının güçlendirilmesi, yargı mensuplarının görev sürelerinin güvence altına alınması, Adalet Bakanlığı’nın gelecekteki hâkim ve savcıları seçme ve işe alma, geçici görevlendirmeler ve disiplin soruşturmaları ile ilgili bazı yetkilerinin kaldırılması ve işlevsel dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi yargı yönetişiminin bazı kilit yönleri üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, bekleyen tavsiyelerin uygulanmasında somut ilerleme kaydedilmesinin önemini vurgulamıştır. GRECO, Dördüncü Tur tavsiyelerinin uygulanması için Türk makamları tarafından alınan tedbirleri ve bunların etkinliğini bir sonraki aşamada Mart 2026’da gözden geçirecektir” açıklaması yaptı.

Ankara - Anka

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Demokrasi alanındaki gerilemeden endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye’den gazeteciler ile Avrupa Komisyonu’nda bir araya geldi. Kallas, Türkiye’de demokratik alandaki gelişmelere karşı AB’nin yaklaşımına dair soru üzerine, “Türkiye bir aday ülke. İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor. Bunu dile getirdik. Ankara’da Dışişleri Bakanı ile görüştüğümüzde konuştum. TBMM Başkanı’na bunları anlattım” dedi. Kallas, doğru yönde bir ilerleme olmadığını gördüklerini söyledi.

Brüksel - Anka