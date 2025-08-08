"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararı sonrası 2,3 milyon kişi dar alanda sıkıştırılacak

08 Ağustos 2025, Cuma 11:32
İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentini işgal planına onay vermesi nedeniyle Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinli bir kez daha zorla yerinden olacak ve yaklaşık 2,3 milyon kişi bölgenin orta kesimindeki dar alanda sıkıştırılacak.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz
"Gazze kentinin" tamamının işgalini onayladı

 

 

Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi.

 

Beklentilerin aksine Gazze Şeridi’nin tamamı yerine kuzeydeki Gazze kentinin işgaline karar verilmesi dikkati çekti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News’e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İşgalin şimdilik Gazze kentiyle sınırlandırılmasında birçok neden olduğu belirtiliyor.

Bu nedenlerin başında, öncelikle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir olmak üzere ordunun, bölgenin tamamın işgaline karşı çıkmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra işgal için düzenlenen saldırılarda İsrailli sağ esirlerin zarar görme ihtimalinin de işgalin Gazze kentiyle sınırlandırılmasında diğer bir etken olduğu dile getiriliyor.

Bölgeye dayattığı kıtlık nedeniyle tepkilerin odağındaki Tel Aviv yönetiminin gelebilecek uluslararası adımları önlemek için de Gazze Şeridi’nin tamamı yerine işgali şimdilik sınırlandırdığı yorumları da yapılıyor.

1 milyon kişi yeniden zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya

İsrail’in işgale hazırlandığı Gazze kenti, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alıyor. Kuzeydeki birçok bölge İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten sözde “tahliye emri” altında.

İsrail saldırıları ve ağır yıkıma rağmen 1 milyon Filistinli Gazze’nin kuzeyinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

İşgal planı kapsamında, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi sözde “tahliye emirleriyle” yerinden ederek orta kesimde yer alan bölgelere göçe zorlanması hedefleniyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana defalarca yerinden zorla edilen Filistinliler, işgal planıyla bir kez daha yollara düşmek zorunda kalacak.

Filistinliler orta kesimlere sıkıştırılacak

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırılar başlayınca Filistinliler bir kez daha hayatları ve toprakları arasında seçim yapmaya zorlanacak.

Saldırılar nedeniyle tekrar yerinden olacak Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesinden başka seçenek görünmüyor.

Zira, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i İsrail'in işgali veya sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

Bu işgal planı nedeniyle Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli, altyapının bulunmadığı, çadır dahi kurmaya yerin olmadığı orta kesimlere sıkıştırılacak.

Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesi İsrail saldırılarından kurtuldukları anlamına gelmiyor. Zira İsrail, sık sık orta kesimde yer alan bölgelere de hava saldırıları düzenliyor.

Birleşmiş Milletler de zaman zaman yaptığı açıklamalarda buna işaret ederek, bölgede güvenli yer olmadığının altını çiziyor.

Sonraki aşama, bölgenin tamamının işgali mi?

İsrail basını her ne kadar Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesini istediğini yazsa da şimdilik bu Gazze kentiyle sınırlandırılmış durumda.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

 

AA

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

