09 Ağustos 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki, sizden önce geçenleri Biz biliriz; ve and olsun ki, sonra gelecekleri de biliriz. Onları diriltecek olan, hiç şüphesiz, Rabbindir. O Hakîm ve Alîm’dir.
Hicr Suresi: 24-25
HADİS:
Bana salâvat getirin. Çünkü bana getirdiğiniz salâvatlar sizin için berekettir.
Camiü’s-Sağir, No: 2488
Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.