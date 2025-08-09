Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, sizden önce geçenleri Biz biliriz; ve and olsun ki, sonra gelecekleri de biliriz. Onları diriltecek olan, hiç şüphesiz, Rabbindir. O Hakîm ve Alîm’dir.

Hicr Suresi: 24-25

HADİS:

Bana salâvat getirin. Çünkü bana getirdiğiniz salâvatlar sizin için berekettir.



Camiü’s-Sağir, No: 2488