CHP’nin Diyaneti ne derdi?

Geçen Cuma namazında camilerde hutbe makamında Diyanet İşleri Başkanlığının tesettür hakkında hazırladığı bir vaaz verildi. (“Türkçe hutbe” olmaz, o makamda okundu diye ona hutbe denmez! Bu, eski CHP’nin camiyi siyasetine alet etmek için uydurduğu bir bid’attır.)

Hoca "Günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri, ‘özgürlük’ ve ‘çağdaşlık’ adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir … normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık, cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır" derken, içimizden “eyvah, gelecek haftanın sun’i gündemi belli oldu” dedik.

“Bu sun’i gündemde din istismarcısı AKMHP taraftarlarına nereden bir koz gelir” derken …

CHP’nin Aileden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka inkılap savunuculuğu adına yazdıklarıyla “tamamdır” dedirtti.

Nazlıaka okunan metin için "kadınları hedef gösteriyor” demiş. Oysa metinde bir hedef gösterme yoktu.

Nazlıaka “Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez” demiş.

Oysa Diyanet “karar vermiyor” sadece Kur’an’ın emrini camideki mü'minlere tebliğ ediyor. Zaten işi ve varlık sebebi, şeklen de olsa bu. Doğru yapıp yapamadığı ve bilhassa özerkliği ayrı mesele. Ama işi bu.

Nazlıaka “Bu ülkenin kadınları karanlık dayatma ve Diyanet fetvalarına sığmaz" demiş.

Bununla bu ülkenin hangi dine mensup kadınlarını kast ediyor? Kur’ân’ın tesettür emrine “karanlık dayatma” diyecek olan hanımlara şahsen ya da partisi CHP adına sahip çıkmaya mı çalışıyor? Açık saçıklık meraklısı mıdır? Ahlâk marjı x-larç mıdır?

Nazlıaka, "Diyanet kadınların yaşam tarzına saldırıyor. Giydiğimiz kıyafet, bedenimiz, tercihlerimiz, hayatımız bize ait. Laiklik kırmızı çizgimizdir. Kadınlar ne Diyanet’e ne iktidara sığar" da demiş.

Mü'minlere camide Kur’ân ayetlerini hatırlatmanın neresi açık saçık giyinen kadınların yaşam tarzına “saldırı”dır ve laiklikle ilgisi nedir anlamadık. “Kadınlar Diyanete veya iktidara sığmaz” ne demektir bilemedik.

Nazlıaka bu açıklamalarla önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı helâlleşme açılımını “kapanım”a mı dönüştürmek istiyor?

“Genel Başkanım Özgür Özel de bu çıkışımı desteklemek zorunda kalsın” mı istiyor?

Ya da eski CHP’nin tek parti olarak ülkeyi cebren yönettiği dönemdeki gibi tesettür lehinde nasihat edemeyen bir Diyanet mi özlüyor?

***

Tartışmalar üzerine konu saçma bir şekilde AKP’nin “başörtüsü dayatması ihtimali”ne kadar geldi.

28 Şubat mağduru başörtülü feminist akademisyen Berrin Sönmez, okunan metindeki “Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmak asgarî ahlâk kurallarına bile meydan okumaktır” cümlesini -bizce nahak yere- şöyle yorumladı:

“Hutbedeki kurumsal yapılar ifadesi geçmişteki başörtü yasağının rövanşı için bir başörtü dayatmasının kadınlara yükleneceğini düşündürüyor.”

Ve şu “hazırlanmış” tepkiyi vererek başörtüsünü çıkaracağını duyurdu:

“Eğer bir gün bu ülkede başörtü zorunlu tutulacak olursa o gün başımı açarım, dedim. … Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum.”

Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu tür menfi refleksler sebebiyle milletle bütünleşemiyor, inkılapçı Halk Fırkasını hafızalarda canlandırıyor.

AKP de bu fırsatı çok iyi değerlendiriyor.

Ne diyelim. Allah hepsine basiret versin.

Ve soralım: CHP iktidar olsa Diyanet’in hazırlayacağı hutbelere müdahale edecek mi? Onun Diyanet’i açık saçıklığı ve ahlâksızlığı mı özendirecek?

