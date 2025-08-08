"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

CHP’nin Diyaneti ne derdi?

Ahmet BATTAL
08 Ağustos 2025, Cuma
Geçen Cuma namazında camilerde hutbe makamında Diyanet İşleri Başkanlığının tesettür hakkında hazırladığı bir vaaz verildi. (“Türkçe hutbe” olmaz, o makamda okundu diye ona hutbe denmez! Bu, eski CHP’nin camiyi siyasetine alet etmek için uydurduğu bir bid’attır.)

Hoca "Günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri, ‘özgürlük’ ve ‘çağdaşlık’ adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir … normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık, cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır" derken, içimizden “eyvah, gelecek haftanın sun’i gündemi belli oldu” dedik. 

“Bu sun’i gündemde din istismarcısı AKMHP taraftarlarına nereden bir koz gelir” derken … 

CHP’nin Aileden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka inkılap savunuculuğu adına yazdıklarıyla “tamamdır” dedirtti. 

Nazlıaka okunan metin için "kadınları hedef gösteriyor” demiş. Oysa metinde bir hedef gösterme yoktu. 

Nazlıaka “Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez” demiş.

Oysa Diyanet “karar vermiyor” sadece Kur’an’ın emrini camideki mü'minlere tebliğ ediyor. Zaten işi ve varlık sebebi, şeklen de olsa bu. Doğru yapıp yapamadığı ve bilhassa özerkliği ayrı mesele. Ama işi bu. 

Nazlıaka “Bu ülkenin kadınları karanlık dayatma ve Diyanet fetvalarına sığmaz" demiş. 

Bununla bu ülkenin hangi dine mensup kadınlarını kast ediyor? Kur’ân’ın tesettür emrine “karanlık dayatma” diyecek olan hanımlara şahsen ya da partisi CHP adına sahip çıkmaya mı çalışıyor? Açık saçıklık meraklısı mıdır? Ahlâk marjı x-larç mıdır?

Nazlıaka, "Diyanet kadınların yaşam tarzına saldırıyor. Giydiğimiz kıyafet, bedenimiz, tercihlerimiz, hayatımız bize ait. Laiklik kırmızı çizgimizdir. Kadınlar ne Diyanet’e ne iktidara sığar" da demiş. 

Mü'minlere camide Kur’ân ayetlerini hatırlatmanın neresi açık saçık giyinen kadınların yaşam tarzına “saldırı”dır ve laiklikle ilgisi nedir anlamadık. “Kadınlar Diyanete veya iktidara sığmaz” ne demektir bilemedik. 

Nazlıaka bu açıklamalarla önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı helâlleşme açılımını “kapanım”a mı dönüştürmek istiyor? 

“Genel Başkanım Özgür Özel de bu çıkışımı desteklemek zorunda kalsın” mı istiyor?

Ya da eski CHP’nin tek parti olarak ülkeyi cebren yönettiği dönemdeki gibi tesettür lehinde nasihat edemeyen bir Diyanet mi özlüyor?  

***

Tartışmalar üzerine konu saçma bir şekilde AKP’nin “başörtüsü dayatması ihtimali”ne kadar geldi. 

28 Şubat mağduru başörtülü feminist akademisyen Berrin Sönmez, okunan metindeki “Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmak asgarî ahlâk kurallarına bile meydan okumaktır” cümlesini -bizce nahak yere- şöyle yorumladı: 

“Hutbedeki kurumsal yapılar ifadesi geçmişteki başörtü yasağının rövanşı için bir başörtü dayatmasının kadınlara yükleneceğini düşündürüyor.”

Ve şu “hazırlanmış” tepkiyi vererek başörtüsünü çıkaracağını duyurdu: 

“Eğer bir gün bu ülkede başörtü zorunlu tutulacak olursa o gün başımı açarım, dedim. … Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum.” 

Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu tür menfi refleksler sebebiyle milletle bütünleşemiyor, inkılapçı Halk Fırkasını hafızalarda canlandırıyor.

AKP de bu fırsatı çok iyi değerlendiriyor. 

Ne diyelim. Allah hepsine basiret versin. 

Ve soralım: CHP iktidar olsa Diyanet’in hazırlayacağı hutbelere müdahale edecek mi? Onun Diyanet’i açık saçıklığı ve ahlâksızlığı mı özendirecek? 

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı

    Başka ülkede olsa herkes istifa ederdi

    ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimine 1 milyar dolar ayırdı

    Meyve ağaçlarını "stresten uzak tutmak için" aşırı sıcaktan koruyun

    İsrail ve ABD, dünya adalet sistemi için en ciddi tehdit!

    OGM'den "yüksek yangın riski'' uyarısı!

    Putin-Trump görüşmesi ilerleyen günlerde yapılacak

    Microsoft İsrail'in hizmetinde! Filistinlilerin yaptığı milyonlarca telefon görüşmesini İsrail için depolamış!

    Gazzeli bir baba: Çocuklarıma ''un'' getirebilmek için tankların arasından ölüme gittim

    İç savaşla boğuşan Sudan'da Faşir şehri de açlık tehlikesiyle karşı karşıya!

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye ortak mektup: Gazze'deki soykırımı sona erdirin!

    İspanya'nın Jumilla ilçesinde skandal: Müslümanların Dini Bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı!

    Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte

    Meclis derhal devreye girmelidir!

    Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor

    Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!

    Hollanda'da 2-1 kaybeden Fenerbahçe turu İstanbul'da arayacak

    Şam kırsalında su için açılan kuyudan su yerine doğal gaz çıktı

    "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı
    Genel

    Başka ülkede olsa herkes istifa ederdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.