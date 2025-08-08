BM ve İngiltere, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararına tepki gösterdi

İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Güvenlik Kabinesi'nin "Gazze kentinin" işgalini onaylama kararının yanlış olduğunu belirterek kararın derhal yeniden ele alınması çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Starmer, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı yanlış ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesi yönünde şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Bu eylem, bu çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir işe yaramayacak. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani krizin her geçen gün daha da kötüleştiğini ve İsrailli esirlerin korkunç ve insanlık dışı koşullarda tutulduğunu vurgulayan Starmer, "İhtiyacımız olan şey ateşkes, insani yardımların arttırılması, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması ve müzakere edilmiş çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol oynayamayacağını ve silahsızlanmanın yanı sıra ülkeyi terk etmesi gerektiğini savundu.

Başbakan Starmer, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizle iki devletli çözümün parçası olarak bölgede barışı güvence altına almak ve nihayetinde Filistinliler ve İsrailliler için daha parlak gelecek sağlamak üzere uzun vadeli plan üzerinde çalışıyoruz ancak her iki taraf da iyi niyetle müzakerelere başlamadığı sürece bu ihtimal gözlerimizin önünde yok olup gidiyor. Mesajımız açık: Diplomatik çözüm mümkündür ancak her iki taraf da yıkım yolundan uzaklaşmalıdır."

BM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de konuya ilişkin yazılı açıklamasında İsrail'in planının acilen durdurulması gerektiğini belirterek, "Bu plan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgaline mümkün olan en kısa sürede son vermesi, üzerinde mutabakata varılan iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının tanınması gerektiği yönündeki kararına aykırı." vurgusunu yaptı.

Türk, İsrail'in bu planının, bugüne kadar elde edilen tüm kanıtlara göre, bu şiddet tırmanışının, daha fazla kitlesel zorla yerinden edilmelerin yanı sıra daha fazla ölüm, dayanılmaz acı, anlamsız yıkım ve vahşet suçlarına yol açacağını bildirdi.

"Gazze'deki savaş hemen sona ermeli. İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşamalarına izin verilmeli" ifadelerini kullanan Türk, İsrail hükümetinin, bu savaşı yoğunlaştırmak yerine, insani yardımın tam ve sınırsız akışına izin vererek Gazze'deki sivillerin hayatlarını kurtarmak için tüm çabasını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk, Gazze'deki rehineler ve İsrail tarafından keyfi olarak alıkonulan Filistinlilerin acilen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.