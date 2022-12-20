Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarını artırıyor

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 192 fanatik Yahudi’nin dün sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan girerek Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi. İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif’in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldığı ifade edildi. Yahudi takvimine göre Hanuka (Işık) Bayramı’nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif baskınlarında artış yaşanıyor. AA

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