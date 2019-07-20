Yere atılan sigara izmaritleri bitkilerin gelişimini de olumsuz etkiliyor

İzmaritlerin yaygın olduğu yerlerde çimlenme ve bitkilerin büyümesinin önemli ölçüde azaldığı düşünülüyor.

Her sene trilyonlarcasının atıldığı sigara izmaritlerinin plastik kirliliğinin en yaygın hali olduğuna inanılıyor. Şimdi de yeni bir araştırma, izmaritlerin bitkilerin büyümesinde ciddi risk oluşturduğuna işaret ediyor.

Genellikle bir tür biyoplastik olan selüloz asetat lifinden yapılan sigara filtrelerinin çözülmesi onlarca yıl alabiliyor. Her yıl 4,5 trilyon izmaritin yere atıldığı tahmin ediliyor.

Ecotoxicology and Environmental Safety adlı bilimsel yayında yer alan çalışmaya göre sigara izmaritlerinin topraktaki varlığı yoncanın çimlenme başarısını yüzde 27 ve filiz boyunu da yüzde 28 oranında azaltıyor. Otların da çimlenme başarısı yüzde 10 azalırken, filiz boyları da yüzde 13 azalıyor.

Ancak içilmemiş sigaraların filtrelerinin de bitkilerin büyümesi üzerinde içilmişlerinkiyle neredeyse aynı etkiye sahip olması, bitkilere verilen zararın yanan tütünden çıkan ilave toksinlerin dışında dahi filtrenin kendisinden kaynaklandığına işaret ediyor.

Araştırma ekibi çalışma kapsamında Cambridge şehrinin etrafındaki bölgelerde örneklem oluşturdu ve metrekare başına 128 kadar sigara izmaritinin düştüğü alanları buldu.

Kontrol deneyleri sigara izmaritiyle aynı şekil ve boyutta odun parçaları barındırıyordu.

ARU Biyoloji Bölümü’nde kıdemli öğretim üyesi ve çalışmanın başyazarı Dr. Dannielle Green “Dünya genelinde sigara izmaritlerinin yaygın olduğu sokaklar ve parklar olmasına rağmen çalışmamız sigara izmaritlerinin bitkiler üzerindeki etkisini gösteren ilk araştırma. İzmaritlerin çimlenme başarısı ve hem otların hem de yoncaların filiz boyu üzerinde zararlı etkisi olduğunu ve yoncanın kök ağırlığını yarıdan fazla azalttığını bulduk" dedi.

Green buna ek olarak “Kentin yeşil alanlarında yaygın bulunan test ettiğimiz iki tür olan delice otu ve beyaz yonca çiftlik hayvanları için önemli yem mahsülleri. Bu bitkiler şehir parklarında dahi biyoçeşitlilik zenginliğini destekliyor ve beyaz yonca ekolojik açıdan polen taşıyıcıları ve nitrojen tutumu için önemli” ifadelerini kullandı.

Green ayrıca “Sigara izmaritlerini yere atmak sosyal açıdan kabul edilebilir bir kirletme türü olarak görünüyor ve filtrelerin kaybolmadığına dair farkındalığı artırmamız gerekiyor. Diğer türlü izmaritler çevreye ciddi zararlar verebilir” dedi.

Çalışmanın bir diğer yazarı Dr. Bas Boots da “Başka çalışmalara ihtiyaç olsa da filtrenin kimyasal bileşiminin bitkilere zarar verdiğine inanıyoruz. Pek çoğu selüloz asetat lifinden yapılmıştır ve plastiği daha elastik kılan, plastikleştiriciler denilen ek kimyasallar sızabilir ve bitki gelişmesinin erken aşamalarını olumsuz etkileyebilir” dedi.