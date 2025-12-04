"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

'Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması savaş sebebi sayılabilir'

04 Aralık 2025, Perşembe 21:11
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna’ya kullandırılmasının "savaş sebebi" sayılabileceğini söyledi.

Medvedev, Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren AB Komisyonu planını Telegram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

AB’nin “delirdiği” yorumunda bulunan Medvedev, “AB, tazminat kredisi kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte casus belli (savaş sebebi) olarak görebilir.” ifadesini kullandı.

Medvedev, söz konusu varlıkların gelecekte iadesinin ise “mağlup edilen düşmanların gerçek tazminatlarıyla” ödenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Dondurulmuş Rus varlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri, yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor. Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Starmer: Müslüman karşıtlığı ile mücadelede kararlıyız

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem oldu

    "Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir bir masal"

    Avrupalıların yarısına göre Trump "Avrupa düşmanı"

    Ukraynalı ve Rus temsilciler, Karadeniz'deki saldırılar sebebiyle Bakanlığa çağrıldı

    'Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması savaş sebebi sayılabilir'

    Güngören'de bir binanın bodrum katında patlama oldu: 2 kişi yaralandı

    Güney Asya'daki afetlerde ölü sayısı 1500'ü aştı

    Irak'tan Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurma kararı

    6 şehir için sağanak yağış uyarısı

    İsrail, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombalamaya devam ediyor

    6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 kişi yakalandı

    IndiGo'nun 250 uçuşu daha iptal edildi

    AB, Rusya'yı "kara listeye" aldı

    ABD'nin gösteri uçağı düştü

    Gazze’ye daha fazla insanî yardım çağrısı - BM’nin kararları kâğıt üzerinde kalmasın

    Neden sadece üst düzeye seyyanen zam?

    İktidar, adaleti işine gelince hatırlıyor

    AKP ve MHP oylarıyla red

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ürküten rapor
    Genel

    Neden sadece üst düzeye seyyanen zam?
    Genel

    6 şehir için sağanak yağış uyarısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AKP ve MHP oylarıyla red
    Genel

    IndiGo'nun 250 uçuşu daha iptal edildi
    Genel

    Adalet için mutlaka hukuk gerekir
    Genel

    6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 kişi yakalandı
    Genel

    AB, Rusya'yı "kara listeye" aldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.