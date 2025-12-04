İktidar, adaleti işine gelince hatırlıyor

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni eleştirdi.

Selçuk Özdağ, şu ifadeleri kullandı: “Dağ fare doğurmuştur. Adalet iktidarın işine geldiğinde hatırladığı işine gelmediğinde unutulan kavram olamaz. Devlet ciddiyeti, hukukta istikrar ve öngörülebilirlik gerektirir. Eğer bir ülkede hukuk, dönemsel ihtiyaçlara, siyasal konjonktüre ve gündelik hesaplara göre esnetilip bükülüyorsa orada ne gerçek anlamda bir adaletten ne de gerçek anlamda bir devletten söz edilebilir.” Hiçbir kesimin acısını görmezden gelmeden ortak bir hukuk zemini inşa etmek zorunda olduklarını söyleyen Özdağ, Teklif’in, yargı sisteminin temel problemlerini çözmekten çok cezaları artırıp dijital denetimi genişlettiğini ileri sürdü. AA

Okunma Sayısı: 201

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.