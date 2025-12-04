İsrail, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombalamaya devam ediyor

​Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları güneydeki Refah ile Han Yunus kentlerinin doğu bölgelerini bombaladı.

Ayrıca kuzeydeki Beyt Lahiya beldesi de bir hava saldırısıyla hedef alındı.

Bu saldırılarla eş zamanlı Han Yunus’un kuzey ve doğu bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu, helikopterden ateş açıldı.

İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki bazı ev ile tesisleri ise havaya uçurdu.

İsrail ordusunun atışlarından kentin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri de etkilendi, çevre bölgelerden patlama sesleri işitildi.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırısında ikisi çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

Batı Şeria'da 12 yaşında bir çocuğu başından vurdular!

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde 12 yaşındaki bir çocuğu başından vurduğu belirtildi.

İsrail güçleri sabahtan bu yana Kalkilya kentine yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Başta Kefr Saba olmak üzere birçok mahalleyi kapsayan baskında evlerde arama yapan askerler, gerçek ve plastik mermilerle de Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, baskın sırasında 12 yaşındaki bir çocuğun başından gerçek mermiyle vurulduğu, hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun kritik olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 366 kişi şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2'si enkaz altından çıkarılan 8 Filistinlinin naaşı ile 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 366 kişinin öldüğü, 938 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 619 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının ise 70 bin 125'e, yaralıların sayısının 171 bin 15'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El-Halil'de 7 Filistinliyi yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan "Karmei Tzur" yerleşim biriminden bir grup İsrailli, El-Halil kentindeki Halhul ile Beyt Ummar beldeleri arasında bulunan çiftçilere, kendi arazilerine ulaşmaya çalıştıkları sırada taşlarla, sopalarla ve biber gazıyla saldırdı.

Saldırıda 7 çiftçi yaralandı, darbedildi ve baygınlık geçirdi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Halhul beldesindeki Mahmud Abbas Devlet Hastanesine nakledildi.

Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde, özellikle zeytin hasadı mevsiminde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, çiftçilere yönelik saldırılarında artış yaşanıyor. Bu durum karşısında Filistinliler ve uluslararası taraflar, siviller için koruma sağlanması çağrısında bulunuyor.