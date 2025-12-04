"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Starmer: Müslüman karşıtlığı ile mücadelede kararlıyız

04 Aralık 2025, Perşembe 22:29
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) tüm nefret suçları gibi kınanması gerektiğini belirterek, bu konuda adım atmaya kararlı olduklarını bildirdi.

İngiltere Parlamentosunda yapılan haftalık Başbakana Sorular oturumunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Starmer, İMüslüman karşıtlığının tanımı konusundaki sorulara da cevap verdi.

İktidardaki İşçi Partisi milletvekili Graham Stringer, İngiltere'de inanç özgürlüğü olduğu gibi inançları eleştirme özgürlüğü bulunduğunu da belirterek, Müslüman karşıtlığının tanımıyla ilgili çalışmalar sonrasında "küfür yasası" çıkıp çıkmayacağını sordu.

Başbakan Starmer, bu soruya yanıtında Stringer'a böyle bir yasa çıkmayacağı güvencesini verdi.

Hükümetin İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin tutumunu eleştirerek 2024 genel seçimlerinde bağımsız aday olan ve Güney Leicester'da 20 yıllık İşçi Partisi sandalyesini kazanan Shockat Adam şu soruyu sordu:

"Hiçbir din, teoloji ve felsefe dokunulmaz ya da eleştirilmez değildir. Düşünce ve ifade özgürlüğünü ne olursa olsun korumalıyız. Ama İslamofobi diye bir gerçek var. En azından, Müslüman olduğu için iki kere arabayla ezilen Zainab Hussain için var. Hayatta kaldı ama Finsbury Camisi dışında, Makram Ali ve Mohammed Saleem yalnızca Müslüman olduğu için öldürüdü. (Başbakan) Muhalefetteyken İslamofobi tanımını benimsemişti, iktidara gelince bundan vazgeçildi. Neyin değiştiğini sorabilir miyim?"

Starmer soruya doğrudan cevap vermekten kaçınarak, "Bu nefret suçu örneklerini hatırlattığı için teşekkür ederim. Bunları hatırlatmakta haklı. Hepimiz bunu kınamalıyız. Nefretin her türlüsü bu parlamentoda kınanmalı. Buna Müslüman karşıtı nefret de dahildir. Biz de buna karşı adım atmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Hristiyanlardan sonra en büyük dini azınlığı Müslümanların oluşturduğu İngiltere'de Müslüman karşıtlığı kavramı halen resmi tanıma sahip değil.

İngiltere hükümeti, uzun süredir tartışma konusu olan Müslüman karşıtlığı kavramına ilişkin yeni tanım oluşturmak amacıyla 28 Şubat'ta Müslüman toplulukların temsilcileri, akademisyenler ve bağımsız uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu kurulduğunu duyurmuştu.

Grubun ekimde sunduğu rapor üzerinde çalışmalarını sürdüren İngiltere hükümeti, yeni tanımın, ülkede konuya ilişkin uzun yıllardır süren anlaşmazlıkları sonlandırmayı ve Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılıkla mücadelede daha net çerçeve sunmayı hedeflediğini açıklamıştı.

