"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

03 Aralık 2025, Çarşamba 11:00
TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 yükseldi.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 26,72, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 27,23 artış oldu.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi.

Enflasyon yıllık bazda son 48 ayın en düşük seviyesine geriledi.

***

ENAG'a göre enflasyon %56,82

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Kasım 2025 döneminde %2,13 oranında artış göstermiştir.  

E-TÜFE endeksinin yıllık bazdaki artış oranı %56,82 seviyesinde gerçekleşmiştir.

***

Memurların maaşlarına yüzde 17,56 zam yapılacak

Açıklanan son enflasyon verisine göre Türkiye'de 219 ünvanda görev alan tüm memurların maaşlarına zam gelecek.

Milyonlarca memurun beklediği 5 aylık enflasyona göre zam oranları belli oldu. Memurların maaşlarına 5 aylık enflasyon oranına göre yüzde 17,56 oranında zam yapılacak. (NTV)

AA

Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aile Bakanından nüfus uyarısı

    İktidardan itiraf: Her 4 kişiden 3’ü kaçak çıktı

    BM: İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'ye yeterli yardım ulaşamıyor!

    Kasım ayında Batı Şeria'da 2144 saldırı düzenlediler!

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

    Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz

    Obezite artıyor

    Tekstilde 100 bin kişi işini kaybetti

    Künyesi ortaya çıktı

    Ölünce sigortalı sayıldılar

    ‘Asgarî’ zinciri, adil ücretle kırılır

    Dünyadan 7 kat daha pahalıyız

    AKP iktidarı çiftçinin sırtında yüktür

    “Bağımsız yargının olmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız”

    İflaslar çığ gibi büyüyor

    O fabrikanın sahibi de öldü

    Gıdasız kalma riski kapımızda

    PKK’dan Öcalan şartı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82
    Genel

    Alyuvarlardan Nur mesleğine: Tesanüd ve meşveret
    Genel

    Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı
    Genel

    BM: İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'ye yeterli yardım ulaşamıyor!
    Genel

    Kasım ayında Batı Şeria'da 2144 saldırı düzenlediler!
    Genel

    İktidardan itiraf: Her 4 kişiden 3’ü kaçak çıktı
    Genel

    9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.