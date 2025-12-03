Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 yükseldi. Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 26,72, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 27,23 artış oldu. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi. Enflasyon yıllık bazda son 48 ayın en düşük seviyesine geriledi. *** ENAG'a göre enflasyon %56,82 Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Kasım 2025 döneminde %2,13 oranında artış göstermiştir. E-TÜFE endeksinin yıllık bazdaki artış oranı %56,82 seviyesinde gerçekleşmiştir. *** Memurların maaşlarına yüzde 17,56 zam yapılacak Açıklanan son enflasyon verisine göre Türkiye'de 219 ünvanda görev alan tüm memurların maaşlarına zam gelecek. Milyonlarca memurun beklediği 5 aylık enflasyona göre zam oranları belli oldu. Memurların maaşlarına 5 aylık enflasyon oranına göre yüzde 17,56 oranında zam yapılacak. (NTV) AA

