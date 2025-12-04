"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Neden sadece üst düzeye seyyanen zam?

04 Aralık 2025, Perşembe 10:41
AKP tarafından Meclis’e sunulan ve üst düzey memurlara 30 bin TL seyyanen zam içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife her kesimden tepki yağdı.

SENDİKALARDAN DA TEPKİ GELDİ - ÜCRET ADALETSİZLİĞİ DERİNLEŞİR

AKP tarafından Meclis’e sunulan üst düzey kamu yöneticileri ile belirli kariyer personeline 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam öngören yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenleme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle sendikalardan, muhalefetten ve sosyal medyadan güçlü tepkiler geldi. Kamu çalışanları, düzenlemenin eşitsizliğe sebep olduğunu belirterek kapsayıcı bir zam politikasının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kimler zam alacak?

Teklif kabul edilirse 30 bin TL’lik seyyanen zamdan yararlanacak gruplar özetle şöyle: 1) Üst Yönetim Kadroları: TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, TÜİK Başkanı, büyükelçiler, bakanlıklardaki genel müdürler, il müdürleri, il emniyet müdürleri, defterdarlar, il müftüleri ve diğer üst yöneticiler. 2) Denetim ve Uzmanlık Kadroları: Başmüfettişler, müfettişler, denetçiler, kontrolörler, iç denetçiler, TBMM yasama uzmanları, sigorta denetleme uzmanları, aktüerler ve dışişleri meslek memurları. 3) Cumhurbaşkanlığı Kadroları: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel. 4) YÖK, ÖSYM ve TRT Yönetimi 5) Mülki İdare Amirliği Sınıfı 6) Hazine ve Maliye Bürokrasisi İçin Ek Ödemeler.

Ayrımcılık kabul edilemez

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, düşük açıkladığı enflasyon rakamlarıyla çalışanların az maaş almasına neden olduğu iddiasıyla hedefte olan TÜİK Başkanı’nın ücretine zam yapılacak olmasına dikkat çekti. Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Günün fıkrası: Kendi açıkladığı düşük enflasyonla milyonları yoksullaştıran TÜİK Başkanına 30 bin TL seyyanen zam yapıldı” dedi. Birçok sendika da, artışın yalnızca üst düzey kadroları kapsamasını eleştirdi. Memur-Sen, zammın tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiğini belirterek, “Ayrımcılık kabul edilemez” açıklamasında bulundu. KESK ve diğer sendikalar, yönetici ve denetim kadrolarının öne çıkarılmasının “çalışma barışını bozabileceği” uyarısında bulundu.

Büyüyen adaletsizliği daha da derinleştirecek

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, “Bu tablo, kamu personel rejiminde uzun süredir büyüyen adaletsizliği daha da derinleştirmektedir” dedi.

Düzenlemenin adaletsiz olduğuna dikkat çeken Haydar Altıntaş, “Taşrada yıllarca düşük ücretlerle ağır iş yükünü omuzlayan uzmanların, sınıfında tebeşir tozunun içinde emek veren öğretmenlerin, üniversite laboratuvarlarında bilim üretmeye çalışan genç akademisyenlerin, kırsalda ve şehirde kamu hizmetini omuzlayan yüz binlerce çalışanın hiçbir şekilde dikkate alınmadığı bir maaş düzenlemesi kabul edilemez.  Merkez–taşra arasındaki uçurumu büyüten, kamu hizmetinin niteliğini zayıflatan ve çalışanların moral–motivasyonunu kıran bu yaklaşım hakkaniyetle bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara
