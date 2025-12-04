"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE

AKP ve MHP oylarıyla red

04 Aralık 2025, Perşembe
CHP’nin, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Böylece teklif, bir kez daha komisyonda beklemeye devam edecek. CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise önergenin reddedilmesine tepki göstererek, “Hiç şaşırtmadınız, sizde o cesaret ne gezer” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” diye seslenmişti.

