ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Güney Asya'daki afetlerde ölü sayısı 1500'ü aştı

04 Aralık 2025, Perşembe 16:42
Asya kıtasında şiddetli yağmurların geçen haftadan bu yana yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da ölenlerin sayısı 1500'ü geçti.

Geçen haftadan bu yana şiddetli yağışların etkisi altındaki Güney Asya ülkelerinde sel ve heyelanlar, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Afetlerin neden olduğu en ağır kayıp, 837 kişinin öldüğü Endonezya'da yaşandı.

Seller nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edilen Sri Lanka'da 479 kişi öldü.

Birçok köyün çamur ve enkaz altında kaldığı bu iki ülkede 800'den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi.

Binlerce kişinin de afetlerden etkilenen bölgelerde ciddi seviyelerde gıda ve temiz su kıtlığıyla yüzleştiği kaydedildi.

Endonezya'daki çevre aktivistleri, ormanlık alanlarının yıllar içinde kaybedilmesinin, aşırı yağışlara karşı doğal savunma mekanizmalarını yok ettiğini vurgulayarak hükümete ormansızlaşmaya karşı adım atma çağrısı yaptı.

Daha önce Tayland'da 185 ve Malezya'da 3 kişi olarak duyurulan ölüm vakaları haricinde can kayıpları bildirilmedi.

AA

Okunma Sayısı: 233
