Gazze’ye daha fazla insanî yardım çağrısı - BM’nin kararları kâğıt üzerinde kalmasın

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. İki bakan, başkent Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze konusunda tutumlarının net olduğunu vurgulayan Wadephul, “Hamas, Gazze üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi gerektiğini anlamalı. Gazze halkı için durumun nihayet düzelebilmesi için silahsızlanmalı. İsrail de ateşkese uymalı ve özellikle daha fazla insanî yardıma izin vermelidir. Bunu İsrail’deki muhataplarımıza defalarca vurguladık” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Orta Doğu’daki tüm problemlerin özünün Filistin meselesi olduğunu belirtti. Abdulati, “Burada Başkan Trump’ın barış planının bir sonraki aşaması için yakın koordinasyon gerekliliğinden bahsettik. Gazze Şeridi’ne daha fazla insanî yardım getirmek için çalışmalıyız ki sahadaki ihtiyaçlar karşılansın. İnsani yardım Gazze’ye kısıtlamalar olmadan girmelidir” diye konuştu.

***

BM’nin kararları kâğıt üzerinde kalmasın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, “Filistin Meselesi” başlığı altında toplanan Genel Kurul oturumunda konuştu.

Filistin meselesinin neredeyse BM’nin kuruluşundan bu yana Genel Kurul’un gündeminde olduğuna dikkati çeken Baerbock, “78 yıldır Filistin halkı, devredilemez haklarından, özellikle de kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakılmıştır. Artık on yıllardır süren bu çıkmaza son vermek için kararlı adımlar atmamızın zamanı gelmiştir” dedi. İsrail-Filistin çatışmasının yasa dışı işgal, fiili veya hukuki ilhak, zorla yerinden etmelerle çözülemeyeceğini belirten Baerbock, iki devletli çözüm için BM kararlarına işaret etti.

Baerbock, “Ne yazık ki, her gün bir kez daha görüyoruz ki, eğer biz uygulamaya koymazsak, bu (BM kararları) sadece kağıt üzerinde kalıyor. (Gazze’de) Ateşkesin sağlamlaştırılmasını ve düşmanlıklara kalıcı bir son verilmesini sağlamalıyız” değerlendirmesinde bulundu. Baerbock, “Hem BM Genel Kurulu hem de Güvenlik Konseyi, çatışmanın barışçıl çözümüne rehberlik etmesi gereken parametreler konusunda tutarlı davrandı. Dolayısıyla ne yapmamız gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.