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29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Zalime destekte yarıştılar

29 Haziran 2024, Cumartesi 00:26
ABD başkanlık seçimleri öncesi, televizyonda karşı karşıya gelen Başkan Biden ve eski Başkan Trump, israil’in zulmüne destekte yarıştı.

İsrail başladığı işi bitirmeli

ABD Başkanı Biden’ın İsrail politikasını eleştiren ve Biden’ı “Filistinlilere yakınlık duymakla” suçlayan Trump, İsrail’in Hamas’a karşı savaşta daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunarak, “İsrail ordusunun başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

En büyük destekçisi biziz

ABD’nin İsrail politikasını savunan Biden ise, ABD’nin müttefiki İsrail’e desteğinde hiçbir şüphe bulunmadığını söyledi. Biden, “Bu arada, İran kapsamlı bir balistik füze saldırısı başlattığında dünyayı İran aleyhinde organize eden kişi bendim. İsrail’i biz kurtardık. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz” dedi.

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Zalime destekte yarıştılar

ABD’de Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, “İsrail’e ben daha çok yardım ettim” anlamına geleçek şekilde birbirleriyle tartıştılar.

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı. Jack Tapper ve Dana Bash’in moderatörlüğünü yaptığı canlı yayında iki adaya ilk olarak ABD ekonomisinin durumu soruldu. Biden, Trump döneminde ekonominin çöktüğünü, işsizlik oranının yüzde 50 yükseldiğini belirterek, “Biz, kaos halinde bize bırakılan ekonomiyi toparladık, 15 bin yeni istihdam yaptık, 800 bin yeni üretim için pozisyon oluşturduk.” diye konuştu.

Trump ise başkanlığı döneminde herkesin hayran kaldığı, ülke tarihinin en büyük ekonomisine sahip olduklarını savunarak, “Diğer ülkeler bizi örnek alıyordu. Ancak Kovid’e yakalandık ve 1929’da yaşadığımız gibi Büyük Bunalım’a düşmemek için gerekli parayı harcadık.” dedi.

Ukrayna ve Gazze soruldu

Trump ve Biden’a dış politika bağlamında Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ile 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye saldırıları konuları soruldu. Trump, ABD askerlerinin ve gazilerinin Biden’a tahammül edemediklerini savunarak, Ukrayna konusunda, “Eğer ben başkan olsaydım, bu kriz en başından hiç olmazdı. Eğer başkan seçilirsem daha ofise geçmeden Putin ile Ukrayna arasındaki bu krizi sona erdireceğim.” şeklindeki iddialarını yineledi. Gazze konusunda ise Biden, ateşkes müzakereleri konusunda çaba sarf etmeye devam ettiklerini belirtirken, bu süreçte İsrail’e en büyük desteği sağladıklarını, sadece yoğun nüfusun bulunduğu alanlarda kullanımı uygun olmayan yüksek kapasiteli bomba sevkiyatını durdurduklarını söylemekle yetindi. Trump da Biden’ı “İsrail’in işini bitirmesine izin vermemekle” suçlayarak, bölgeye barışın gelmesi için bağımsız bir Filistin’i destekleyip desteklemeyeceği sorusunu ise “Bunu görmek zorundayız.” şeklinde kısa bir cevapla geçiştirdi. Gazze konusunda İsrail’in soykırımla yargılanması ve bölgedeki insani duruma dair ise herhangi bir soru ve cevap gelmedi.

AA

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