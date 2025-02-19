Zelenskiy: Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısı "üzücü"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Odessa'ya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırılar sürerken Riyad'da barış toplantısının yapılmasının "üzücü" olduğunu ifade etti.

ABD ile Rusya normalleşiyor Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'nın Odessa kentindeki enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti. Ülkesine yönelik Rus saldırılarının devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, 3 yıl boyunca Ukrayna'daki sivil ve enerji altyapılarının hedef alındığını aktardı. ABD ve Rusya heyetlerinin, Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmelerine değinen Zelenskiy, "Dün Riyad'daki üzücü toplantının ardından Rus temsilcilerinin enerji sektörüne saldırmadıkları yönündeki yalanları bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı. Zelenskiy, saldırılar nedeniyle Odessa'da 13 okulun ve en az 160 bin kişinin elektriksiz ve ısıtmasız kaldığını aktardı. Moskova yönetimine güvenmediklerini kaydeden Zelenskiy, "Barış uğruna onlara baskı yapılmalı." dedi. AA

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