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1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Can Kardeş Ocak sayısı çıktı

01 Ocak 2020, Çarşamba
Can Kardeş, yeni yılda, yeni sayı ve sürprizi ile okurların karşısına çıkıyor.

YENİ YILA “BİSMİLLAH” 

Can Kardeş, yeni yılda, yeni sayı ve sürprizi ile okurların karşısına çıkıyor. Merhaba köşesinde derginin yayın koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Dosta, ağlayana, gülümseyene merhaba” diye başlıyor. Devamında, “Bekleyene, bekletene, düşünene, düşünmeyene, söyleyene, yazana, söylemeyip içine atana merhaba” diyor. Renkli Düşünceler sayfasında “Yeni bir başlangıç” yazısında, “kün” emrine dikkat çekiyor. “Ol” emrinin bir başlangıç olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, haftalar, aylar, yıllar ve mevsimlerin geçtiğini, her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunun işaretini taşıdığını hatırlatıyor.

YENİ YILA ZİKİR, FİKİR, ŞÜKÜR…

İsmail Tezer’in Arif karakteri tefekküre devam ediyor. Annesinin hazırladığı sofrada, yeni yılın ilk besmelesini de çeken Arif, arının bal, tavuğun yumurta yaparken insanların ise ibadet etmesi gerektiğini anlıyor. Yeni yıla besmele ile başlayan ve senenin ilk gününde annesiyle nasıl bir fikir alış verişine girdiğini keyifle okuyacaksınız.

BOŞ DURMAK YOK, FAALİYET SAYFALARIMIZI OKUYUN

Makas Eller’de boş durmak yok. Faaliyet sayfasında, basit malzemelerle kardan adamı yapılıyor. Yani kardan adam yapmak için dışarı çıkmanıza gerek yok. Bakalım, hangi malzemelerden yapılıyor, hep birlikte okuyun. Diğer bir faaliyet sayfası da zihin faaliyeti olan, resimli alfabe olarak bilinen Resfebe… Bakın, bu sefer hangi limana yolculuk var?

HAYVANLAR ÂLEMİ’NİN KONUĞU: MİSK SIĞIRI

Hayvanlar Âlemi’nin bu sayıki sakini, devasa Misk Sığırı… Anadolu’da “kömüş” veya “manda” olarak bilinen bu büyükbaş hayvan, kalın kürkü ve devasa görüntüsü ile gerçekten düşmanlarını ürkütüyor. Hele Misk Sığırı’nın yavrularına olan düşkünlüğü sizi şaşırtacak. Kendilerini korumak için geliştirdikleri güvenlik sistemi ise insanların bile örnek alabileceği türden. Merak ettiyseniz, sayfaları çevirmeye başlayın. 

KAPLUMBAĞALAR UÇABİLSEYDİ?

Berfin Karakoyun, çocuklara işte bu soruyu sordu: “Kaplumbağalar Uçabilseydi?” Cevaplar bir hayli ilginç ve eğlenceli! Siz de bu sayfayı okuduktan sonra, kendinize sorun, acaba kaplumbağalar uçabilseydi ne olurdu diye…

ÇİZERLER ÇİZGİLERİYLE İŞBAŞINDA

Çizerler çizgi karakterleriyle iş başında. Vız Vız Arı kendisine yapılan şakaya bakın, nasıl cevap vermiş? Uçan Çocuk evin çatısında kalmış bir kediyi kurtarıyor, ama o da hangi sürprizle karşılaşıyor? Şenlik mizah sayfamız yine güldürürken, Asya adlı çizgi karakterimiz Bediüzzaman Hazretleri’nin “Feylesofların üstadı” olarak adlandırdığı “İbn-i Sina” ile bizi tanıştırıyor. Hayreddin Ekmen’in “Çizgilerle Kıssalar” bölümü sahabelerden örneklerle devam ediyor.

DUVARINIZI CAN KARDEŞ TAKVİMİ İLE SÜSLEYİN

Duvarınızı süsleyecek 2020 yılının takvimi yine Can Kardeş’ten!  Takviminizi odanıza asarak, bütün çizelgenizi bu takvime göre takip edebilir, programlarınızı ayarlayabilirsiniz. Can Kardeş yine dopdolu… Merakla beklenen Bilmece-Bulmacalar sizi bekliyor. Bu ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip edin!

Okunma Sayısı: 115
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