"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Mahsun ve büyük imtihan

Elifnur ÇALIK
13 Temmuz 2025, Pazar
Kitap Köşesi

Mahsun serisinin “Büyük İmtihan” isimli üçüncü kitabı heyecan doluydu. Kuyu, yılan, sal, girdap, canavar ve ak sakallı dede gibi unsurlar kitabı büyük bir merakla okumamı sağladı. Kitap bittiğinde babamla yaptığım sohbetin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum.

Yalan ve yılan

Dünya hayatının sınav yeri olduğunu düşündük. Babam, sınavların sadece okullarda değil, hayatımız boyunca çeşitli şekillerde karşımıza çıkabileceğinden bahsetti. Mahsun kuyuya düştüğünde bir bataklıkla karşılaşmıştı. Karşısına çıkan yılanı “Ya Allah” diyerek etkisiz hale getirmişti. Yılan yalanı temsil ediyormuş. Yalanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamaya çalıştık. Babam küçük bir çocukken annesine süt içtiğini söyleyerek bütün sütü bahçeye döktüğünü anlattı. Annesi de durumu fark edince çok zor durumda kalmış ve yalan söylediği için çok pişman olduğunu söyledi.

Bataklıktan girdaba

Bataklıktaki sala bindiğinde Mahsun girdaba düşerek cennet gibi bir yere gitmişti. Hemen her insanı korkutan girdaba düşmek ister misin? diye sordu babam. Elbette düşmek istemem diye cevap verdim. Düşüncesi dahi insanı korkutuyordu. Hayatımız boyunca dıştan korkutucu gibi görünen ancak içine girdiğinde çok güzellikler barından çok sayıda hadiseler yaşadığımızı ifade etti babam. Bunun üzerinde düşünerek örnek vermemi istedi. Aklıma gittiğim okullar ve Kur’ân kursları geldi. Her bir okul ya da kursa gitmeden önce aklıma çok sayıda sorular geliyordu. Acaba yeni arkadaşlarımla anlaşabilecek miyim? Öğretmenim beni sevecek mi? Yaramazlık ya da istemeden bir hata yaparsam bana kızacaklar mı? Oysaki her gittiğimde bu sorulardaki endişelerimin yersiz olduğunu yaşayarak gördüm. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok sevdim ve çok güzel vakit geçirerek yeni yeni bilgiler öğrendim.

İçimizdeki ses

Cennet gibi yerde düşen Mahsun yoldan devam ederek yürümeye başlamıştı. İçindeki ses yoldan hiç ayrılmaması gerektiğini söylüyordu. Mahsun kendine benzeyen ilk kişinin davetine icabet etmeyerek sınavı kazandı. Ancak anne ve babasına benzeyenlerin davetine aldanarak yoldan ayrıldı. Büyük bir hata yapmıştı. Bir anda anne-baba canavara dönüştü. Allah’ın ismini anarak o canavarı da yenmeyi başardı. İçimizdeki ses vicdandı. Bu sese kulak vermemiz ve dünyanın aldatıcı güzelliklerine itibar etmememiz gerektiğini düşündük. Ayrıca hata yaptığımızda boş boş üzülmek yerine tövbe edip bir daha aynı hataya düşmemek için elimizden geleni yapmamız gerektiği sonucuna vardık.

Son imtihan

Mahsun’un son ve en büyük imtihanı nefsiyleydi. Ak sakallı dede ok ve yay vererek bununla kendini vurması gerektiğini aksi takdirde kendinin zarar göreceğini söyledi. Mahsun ise başkasına zarar vermektense kendine gelecek zarara razı olarak nefsiyle olan imtihanını kazandı ve sağ salim kuyudan çıktı. Anne ve babalarımız da aynı Mahsun gibi davranıyor. Bir tehlike olduğunda bizim zarar görmememiz için kendini siper ediyor. Hatta ben de öyle davranmaya çalışıyorum. Dışarı çıktığımızda kardeşim zarar görmemesi için elinden tutuyorum. Arabaya önce kardeşimi bindiriyorum. Böyle yapınca kendimi çok mutlu hissediyorum. Can kardeşlerim eminim siz de böyle yapıyor ve çok mutlu oluyorsunuzdur. Bir başka makalede görüşmek üzere. Allaha emanet olun.

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygur Bölgesi değil, Doğu Türkistan

    LGS sınavında tam puan alan Ömer'den başarı için tavsiyeler

    Eski tip ehliyetler için son 20 gün!

    Suriye'de 10 gündür devam eden yangınlar hakkında Hatay Valiliğinden açıklama

    Fransa'dan X'e "dış müdahale" soruşturması

    Guterres, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde bir kez daha uyardı

    Borrell: Srebrenitsa'yı onurlandırmanın en iyi yolu, Gazze'deki soykırımı durdurmak

    Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını devam ediyor

    Londra'daki yangında 8 futbol sahasından büyük alan zarar gördü

    Emekli borç içinde yaşıyor

    Terör örgütü PKK’dan sembolik silâh bırakma töreni - Selvi: Silâh bırakma süreci 3-5 ayda tamamlanır

    Türkiye’de her dört kişiden biri icralık

    İsrail'in sözde "insani yardım kenti" planı bir "savaş suçu"

    AB'nin nüfusu 450,4 milyona ulaştı

    "Gazze'deki durumun çok daha kötüleştiğine inanıyoruz"

    32 bin futbol sahası büyüklüğündeki yangın alanı uzaydan görüntülendi

    Almanya'nın hedefi daha fazla F-35 savaş uçağı satın almak

    Trump: Ukrayna'ya silahları NATO üzerinden göndereceğiz

    Çankırı'da yeniden başlayan orman yangını da kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.