"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Kayıtlar 19-23 Ağustos tarihleri arasında

13 Ağustos 2024, Salı 11:10
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

"Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin. Üniversite yılları hızlı geçer, bu süreci planlı ve nitelikli şekilde sürdürün. Sizler geleceğimizsiniz. Üniversite eğitimlerinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza inancım tamdır. 'Yeniden Büyük Türkiye' sizlerin omuzlarında yükselecek."

AA

Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konut satış istatistikleri açıklandı

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için Lille karşısında

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Kayıtlar 19-23 Ağustos tarihleri arasında

    İsrail: Gazze'de zaferden uzağız

    Arakanlı Müslümanlar Myanmar’a dönmek zorunda

    Sonbahar da sıcak geçecek

    Akıllı telefon gençlerde depresyon riskini artırıyor

    AB İsrail’e yaptırımı gündeme almalı

    Sosyal devleti sadakacı yaptılar

    Çiftçiler böyle giderse belini doğrultamaz

    Depremzede 18 aydır sahipsiz

    Emekliden akademisyene artık herkes asgari ücretli

    Halkın faiz yükünü 5'e katladılar

    Los Angeles yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem - Sarsıntı "güçlü'' şekilde hissedildi

    İsrail'in kredi notu düştü

    Türkiye, Yunanistan'a yardım teklif etti

    Meclis, Mahmud Abbas için toplanıyor

    ÖSYM’den ilk: Yeni sınav geliyor

    Gazze'de görev alan Fransız doktor: İsrail'in yaptıkları terörizmin tanımıdır

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ÖSYM’den ilk: Yeni sınav geliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla notları
    Mehmet Soydan

    Gençlerin evlenmemelerinde/ geç evlenmelerinde yaşlıların kabahatleri - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tehlike evin içinde; çocuğun elinde
    Ahmet BATTAL

    Adalet, AB ve CHP
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah müstebitlerin belâsını vermez mi?”
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbin duyguları ile ilişkileri
    Dr. Kemal Yıldız

    Barla’ya mutlaka gelin
    Cevher İLHAN

    Vahim israflar karartılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.