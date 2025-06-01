Osmaniye’de çocuklar camiyi şenlendirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” kapsamında çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Gençoğlu Camisi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri geleneksel oyunlar oynadı, yarışmalara katıldı. İlçe Müftüsü Yakup Etik, gazetecilere, camide Kur’ân-ı Kerîm öğretmenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli etkinlikler yaptıklarını belirtti. Etik, “Proje kapsamında öğrencilerimizi bir araya getirerek çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerine özen gösteriyoruz. Geleneksel oyunlarla öğrencilerimizin camiyle olan bağları sağlam oluyor. Bu tür sportif etkinliklerle sosyalleşiyorlar.” dedi. Haber Merkezi

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