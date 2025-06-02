Uzmanlardan YKS önerisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek.

Sınava sayılı günler kala uzmanlar, adaylara hem akademik çalışma düzeni hem de psikolojik hazırlık konusunda dikkat etmeleri gereken noktaları hatırlattı. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, adayların artık yeni konu öğrenmeye çalışmaması gerektiğini belirtti. Soğuk, bu dönemde eksik hissedilen konuların tekrar edilmesinin daha etkili olacağını söyledi: “Şu aşamada yeni konu öğrenmek eskiden öğrendiklerini unutturabilir. Bu nedenle adaylar yeni konu öğrenmeye çalışmamalı.” Ayrıca adaylara deneme sınavlarına katılmaları ve bu sınavlardan sonra yaptıkları hataları analiz etmeleri önerildi. Soğuk, bu süreçte zor denemeler yerine orta düzeyde denemelere yönelmenin daha doğru olacağını belirtti. Haber Merkezi

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