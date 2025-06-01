Şeytan niçin yaratılmış?

Sor Bakalım

Ela Çetintaş arkadaşımız, "Allah şeytanı neden yaratmış?" diye sordu.

Evet şeytan bildiğimiz gibi kötülüğü seçti, Allah'a isyan etti. Allah Hz. Adem'i yarattığında, şeytan hariç meleklerin hepsi secde etmişti. Şeytan, kibirli, gururlu ve inatçıydı. Esasında şeytanı kötü yapan kendi tercihi ve iradesiydi. Allah kötü olan bir şey yaratmamış, tercih ve seçenekler yaratmıştır. Meselâ ateş yakıyor diye kötü değildir. Bizim kullanmamıza göre değişir. Biri onunla yangın çıkarsa çok büyük kötülük olur. Başka biri yemek pişirse iyilik olur. Allah, her şeyin bir zıddını yaratıyor ki, biz seçimler yapabilelim. Şeytan ve kötülükler olmasaydı, iyilerin kıymeti anlaşılmayacak ve bu dünyanın bir imtihan yeri olmasına da gerek kalmayacaktı.

Şeytan sadece vesvese verir. Yani fısıldar. Ama bunun neticesinde şeytanı dinlemeyen insan melekleri geçebilecek bir seviyeye ulaşır. Meleklere ise şeytan musallat olmadığı için makamları sabittir. Onlar sadece Allah'tan gelen emirleri yerine getirir. Şeytanın varlığı ile kötü insanlar ve iyi insanlar birbirinden ayrılmış olurlar.

Şeytanın yaratılmasının hikmeti o kadar büyüktür ki, ahirete bakıyor. Şeytan ve kötülükler olmasaydı bu dünya imtihanının açılmasına gerek kalmayacağı gibi, ahirete de gerek kalmayacaktı.

İnsanın dünya meydanında kötülerle mücadele etmesi ve yarışı kazanarak Cennet'e lâyık bir kıymet alması için Allah şeytanı yaratmış. Hem korkmayın, imanlı bir insan karşısında şeytan çok zayıf ve güçsüzdür. Şeytan insana dokunamaz, zarar veremez. Kötülükleri fısıldamaktan başka yaptığı bir şey yoktur. Hep iyilikleri seçin. Kötü olan her şeye "hayır" deyin.