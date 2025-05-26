Akran şiddeti tırmanıyor

Türkiye’de öğrenciler arasında yaşanan akran şiddeti son yıllarda ciddî bir artış gösterdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet ve Suç Psikolojisi Laboratuvarı’nın 2024 verilerine göre, 0-17 yaş aralığındaki çocuklar arasında meydana gelen şiddet olaylarında 2023’e kıyasla yüzde 52 artış tespit edildi. Şiddet olaylarının yüzde 48’inde kesici-delici alet, yüzde 14’ünde ise yumruk ve kaba dayak kullanıldığı belirtildi. PISA 2022 verilerine göre Türkiye’de her dört öğrenciden biri ayda birkaç kez akran zorbalığına maruz kalıyor.

TÜBİTAK destekli araştırmaya göre ise zorbalığa uğrama oranı ilkokulda yüzde 69, ortaokulda yüzde 72, lisede yüzde 68; zorbalık yapma oranı ise sırasıyla yüzde 36, yüzde 57 ve yüzde 61 olarak ölçüldü. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2024 yılının 11 ayında 185 bin 899 çocuk, akran zorbalığı nedeniyle psikolojik danışmanlık hizmeti aldı. Millî Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında yaptığı yönetmelik değişikliğiyle akran zorbalığını disiplin suçu kapsamına aldı.

Haber Merkezi