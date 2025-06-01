Uçurtmalarını Gazze için uçurdular

GÖLCÜK'TEKİ ÇOCUKLAR GAZZELİ KARDEŞLERİ İÇİN UÇURTMA UÇURARAK SAVAŞIN DURMASINI İSTEDİLER.

Gölcük Belediyesi ile Kudüs Gönüllüleri Platformu, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuklar, Gazze’deki yaşıtlarına uçurtmalarıyla destek verdiler. Bu anlamlı etkinlikte çocuklar dayanışmayı ve kardeşliği simgeleyen uçurtmalarıyla birlikte yürekten gelen dualarını da gökyüzüne bıraktılar. Böylece tüm dünyaya anlamlı bir mesaj vermiş oldular.

Çocuklardan soykırıma tepki

Minik yüreklerin Gazze'deki kardeşleri için yaptığı bu anlamlı etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katılarak, çocuklara ücretsiz uçurtma dağıttı.

Haber Merkezi