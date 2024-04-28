Emekli ve asgari ücretli enflasyona yenildi

Ekonomik kriz derinleşirken, hayat pahalılığı emeklileri çalışmaya zorluyor. Beklentinin altında belirlenen maaş zammıyla beraber emekli vatandaşların geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor.

Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emeklilerin geçimlerinin her geçen gün daha da zorlaştığını, hayat pahalılığı yüzünden emeklilerin tekrar çalışmaya başladıklarını vurguladı. İlgezdi, “TÜİK’in enflasyon verilerine göre emekli aylığı ocak ayında bugüne enflasyon karşısında bin 500 lira değer kaybetti. 10 bin liralık emekli aylığı 3 aylık enflasyona yenilerek, alım gücü 8 bin 500 liraya düştü. Ama iktidar emeklilerimizin feryadını duymuyor” dedi. İlgezdi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ara zam yapılmayacak dediği asgari ücretlinin ise 2024’ün ilk üç ayında cebinden 2 bin 550 lira enflasyon için yok oldu. Üstelik bu rakamlar TÜİK verilerine göre, yani gerçek enflasyona göre durum daha da vahim. 17 bin 2 lira olan asgari ücret ilk 3 ayda alım gücü olarak 14 bin 450 liraya indi” ifadesine yer verdi.

Ankara - Anka