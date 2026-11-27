İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, fındık fiyatlarının geçen yıl 350 lirayı aşarken bu yıl serbest piyasada 140 liraya kadar gerilediğini belirtti.

Devletin açıkladığı 250 liralık alım fiyatının piyasa beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Aydın, fiyat açıklanmadan önce fındığın 380 lirayı gördüğünü hatırlatarak üreticilerin yaşadığı gelir kaybına dikkati çekti. Aydın, “Nasıl oluyor da fındık üreticisinin elinden fındık 140 liraya gasp ediliyor. Bu fındık üreticisinin alın terinin, emeğinin, bir yıllık mücadelesinin gasp edilmesidir” dedi. Kahverengi kokarcanın fındık üretiminde yol açtığı zararın yükünün üreticilere bırakıldığını savunan Aydın, “Fındık üreticisini kendi toprağında çaresiz bırakarak fındık ağaçlarını tarladan söktürme niyetiniz mi var? Eğer öyleyse yolunuzda başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz” diye konuştu. Ankara - Anka

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