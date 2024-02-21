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21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Tavizsiz İstikrar Çizgisinde Nesilleri Buluşturan Hakikat Köprüsü: Yeni Asya

21 Şubat 2024, Çarşamba 11:28
55. YILIMIZA GİRERKEN, ZÜBEYİR GÜNDÜZALP VE MEHMET KUTLULAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, KURUCU KADROLARIMIZI RAHMETLE ANIYOR; BU ZORLU YOLCULUKTA BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMAYAN OKURLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

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