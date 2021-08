15 Temmuz kirlerinden arındırılmalı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci, Berat Albayrak’ın suç duyurusu üzerine ifade verdi.

“Bugün yine 15 Temmuz’la ilgili bir soruşturma var onla ilgili iddialara cevap vermeye geldim. 14 Temmuz 2021 tarihinde Berat Albayrak hakkımızda suçlamalarda bulunmuş” diyen Temurci, “15 Temmuz ruhunu yüreğinde hisseden herkes için bu şaibenin kalkması adına hukukun işlemesi çağrısında bulunuyorum. Hodri meydan diyorum. Sessizlik bozulsun. Savcılarımız harekete geçsin. Milletin içine çıkacak cesaretleri yok. At izinin it izine karıştığını söylemişti çok doğru, ama at kim it kim henüz belli değil. Ben ve arkadaşlarım Türk yargısına inanıyoruz. 15 Temmuz öncesi ve sonrası vatandaşa silâh mı dağıtıldı sorusunun cevabının savcılarımız tarafından ortaya çıkartılıp 15 Temmuz’u kirlerinden ve paslarından arındırılarak milletimize hediye edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.