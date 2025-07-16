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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Tekirdağ'da ve Çanakkale'de yangına müdahale devam ediyor

16 Temmuz 2025, Çarşamba 12:33
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı.

Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.

Tekirdağ'da çıkan ve Çanakkale'ye sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."

Havadan müdahale başladı

Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla 2 helikopter, yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, valilikçe tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santralle tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dronla görüntülendi. Kayıtlarda köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor.

Çok sayıda hayvan telef olmuştu

Dün başlayan yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilenmiş, çok sayıda hayvan yangında telef olmuştu.

Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerlemiş, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlarda da hasar oluşmuştu.

AA

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