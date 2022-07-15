15 Temmuz şehitleri yurt genelinde dualarla yad edildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, yurt genelinde kabirleri başında ve camilerde mevlid-i şeriflerle ve dualarla yad edildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstanbul Müftü Vekili Ahmet Aktürkoğlu şehitler için dua etti. Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Anma programına Vali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bazı kaymakamlar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir İzmir'de ilk tören, Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de aralarında olduğu protokol üyelerinin katıldığı törende İstiklal Marşı okundu. Hisar Camisi İmam Hatibi Muzaffer Gülmez'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Salih Sezik dua okudu. Şehitlik anı defterini imzalayan Vali Köşger, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un benzeri görülmemiş bir ihanetin yıl dönümü olduğunu ve 15 Temmuz'da aziz milletin haklı direnişi üstün cesaret, yılmaz kararlılıkla ortaya koyduğunu söyledi. Vali Köşger, beraberindeki protokol üyeleriyle mezarlık ziyaretinde bulundu, şehit aileleriyle görüştü ve mezarlara karanfil bıraktı. AA

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