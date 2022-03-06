TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine, birinci derece doğal sit alanlarının ise kullanıma açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerine tepki gösterdi.

Zeytinlikler için ölüm fermanı

Zeytinlikler için gözler yargıya çevrildi TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, “Tüm bunlar 20 yıllık tükenişin ifadesi. Tükenirken şimdiye kadar 20 yılda kanuna dönüştürmedikleri her şeyi gece yarısı yapmaya başladılar” dedi. Öte yandan İzmir’de oda, dernek, sendika ve çevre örgütlerinin yer aldığı 61 kuruluş, ortak basın açıklaması ile zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. Açıklamada, “Değişiklik zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğayı ve tarım alanlarını yok edecek uygulamalarına rıza göstermesi, aracılık yapması kabul edilemez” denildi. İzmir - Anka

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