Acılı baba: En ağır cezayı almaları içi çalışacağım

Kartalkaya’daki otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, “Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bende de bu can oldukça sorumluların hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım” ifadelerini kullandı.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, “Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bizlere o otelde resmen ölümlerden ölüm beğen denildi. Allah bana bir can verdi, eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Bende de bu can oldukça sorumlularının hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan baba Altın, eşi Kübra Tonguç Altın’ın “Hilmi kalk yangın var, bize yetiş” sözüyle gözünü açtığında eşinin ve 9 yaşındaki kızı Alya Altın’ın odadan koşarak çıktığını belirti. Dumanlar nedeniyle eşi ve çocuğunun izini kaybeden Altın, kalabalık bir grubun cam kırmaya çalıştığını gördüğünü ve onlara katılarak bir odaya sığındığını aktardı.

Yaşatanlar adalet önünde cezasını çeksin

Otelin eşi Kübra ile kızı Alya’yı kendisinden aldığını belirten Altın, “Dünyanın en acı hissi, tarifi imkansız. Biz o otele ilk kez giderken, iki aile, pusetten beri beraber büyüyen, birlikte üniversite planları kuran, aynı evde yaşama hayali ile büyüyen çocuklarımızın tatil arzularını yerine getirmek istedik. Ancak beraber cennete yürüyeceklerini bilemezdik. Kızımızı canından çok seven eşim de asla ayrı kalamadığı minik kuşunu, son nefesinde dahi bırakmadı” dedi. Altın, “Allah bu acıyı yaşayan herkese sabırlar versin. Yaşatanlar ise adalet önünde hak ettiği cezaları çeksin. Dilerim ‘sıralı ölüm’ kelimesinin değerli anlamını kimse bir daha benzer bir acıyla anlamak zorunda kalmaz. Umarım yaşanan son acı bizimki olur ve acıların kader olması güzel ülkemizde son bulur” dedi.