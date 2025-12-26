Açılım komisyonunda geri adım

Açılım süreci kapsamında TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun görev süresi 2 ay uzatıldı.

Ancak komisyonda AKP ve MHP’den gelen “önce silâh bırakma”, “toplumsal rıza test edilecek” ve “üniter yapı pazarlık konusu olamaz” çıkışları, Cumhur İttifakı’nın sürece ilişkin geri vitese geçtiği yorumlarını güçlendirdi.

AKP: “Bağlayıcı irade yok, toplumsal rıza test edilecek”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, komisyonda yapılan çalışmanın toplantılarda dile getirilen görüşlerin ortak bir derlemesi olduğunu vurguladı. Buradan mutlak bir sonuç ya da bağlayıcı bir irade çıkarılmasının doğru olmayacağını söyleyen Zorlu, terör örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki tüm unsurlarıyla silâh bırakmasının vazgeçilmez ön şart olduğunu ifade etti. Zorlu’nun “hazırlanacak raporun yazım ve uygulama sürecinde milletin vicdanının esas alınacağı” ve bu sürecin “toplumsal rıza üretip üretmediğinin bir kez daha test edileceği” yönündeki sözleri, kulislerde sürecin geleceğine dair kritik bir mesaj olarak okundu. Zorlu ayrıca kavram tartışmasına da net bir çizgi çekti:“Savaş devletler arasında olur. Terör örgütüyle barış değil, mücadele ve ortadan kaldırma hedefi olur” diyerek, DEM Parti’nin kullandığı dilin dışına çıkılması gerektiğini ima etti.