SOSYOLOG ESAT ARSLAN: AKP’NİN BUGÜNKÜ TARZ-I SİYASETİNİN, NE DEMOKRASİ, NE İSLAM AÇISINDAN KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK. AYYUKA ÇIKMIŞ YOLSUZLUKLAR VE KADROLAŞMA, PARTİNİN KENDİ SEÇMENİNİ BİLE NEFRET ETTİRDİ.

MUHALİFLER HAİN İLAN EDİLİYOR

Arslan Karar’a konuştu: “İktidarın kamu imkanlarını kendi yandaşlarına peşkeş çekmesi, muhalefet eden herkesi ‘vatan haini’ ilan etmesi, medyayı, üniversiteleri baskı altında tutması, Tayyip Beyin işaret ettiği kişinin anında gözaltına alınması...

KHK’LARLA YAPILAN KEYFİLİKLER

“Varlık Fonu aracılığıyla ekonomiyi kontrol etmesi, keyfemayeşa kararlarını hiçbir kurumsal sorgulama olmadan KHK’larla uygulamaya dökmesi vs gerek demokrasinin, gerekse İslamın temel ilkelerine kökten aykırı.”

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AKP’NİN YAPTIKLARI DİNE DE DEMOKRASİYE DE AYKIRI

Yazar Esat Arslan, “AK Parti’nin bugünkü tarz-ı siyasetinin ne demokrasi ne de İslam açısından kabul edilebilir bir tarafı olmadığını çok iyi anlamamız gerekiyor” dedi.

Esat Arslan kitapları, yazıları, fikirleriyle küresel sistemin, özelde Türkiye’nin modern zamanlardaki sorunları üzerine kafa yoran bir entelektüel. Gazeteci Şule Demirtaş, Yazar Esat Arslan ile karar.com’da “Geleneksel din yorumu bu çağa yanıt veremez” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. “İslamcılar sizce siyasette neden başarısız oldu?” sorusuna Arslan, şu cevabı verdi: “Burada birbirinden bağımsız üç sebep görebiliyorum. Her şeyden önce bugün ayyuka çıkmış yolsuzluklar ve kadrolaşma… ki AK Parti bu yüzden cazibesini kendi seçmeninde bile tamamen yitirmiş durumda. Cemaat asabiyetiyle hala AK Parti’ye oy veren sokaktaki pek çok seçmen şu anda AK Parti elitinden bu sebeple nefret ediyor. Ve eli CHP’ye gitmediği için hala AK Parti’ye oy vermek zorunda kalıyor.”

Yanlış önlemler bu duruma getirdi

“İkinci sebep?” sorusuna Arslan, “Ekonomi… AK Parti’nin 2002’den itibaren işlettiği ekonomik siyaset kısa vadede ülkeye bolluk getiren fakat orta vadede ülkeyi krize sokacak bir büyüme modeliydi. Kısa vadede, yani 2002-2008 arasında rakamlar iyi gelince herkes rehavete girdi. Oysa bu dönemde dış borç stokumuzun milli gelire oranı sürekli yükseldiği halde, Türk lirasının dolara göre değeri sürekli yükseliyordu. Yani böyle devam ederse ülkenin ciddi bir ekonomik kriz yaşayacağı ortadaydı. Fakat buna karşı hiçbir önlem alınmadı. Ve 2013’ten sonra ülke kriz atmosferine girince, Tayyip Erdoğan iktidarını korumak adına bu krize karşı yanlış önlemler almaya devam etti ve bugünkü iç karartıcı duruma girdik” cevabını verdi.

İslam’ın temel ilkelerine kökten aykırı

Arslan, “Önce AK Parti’nin bugünkü tarz-ı siyasetinin ne demokrasi ne de İslam açısından kabul edilebilir bir tarafı olmadığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Siyasi iktidarın kamu olanaklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekmesi, kendisine muhalefet eden herkesi ‘vatan haini’ ilan etmesi, medyayı, üniversiteleri baskı altında tutması, Tayyip Bey’in işaret ettiği kişinin anında gözaltına alınması, Varlık Fonu aracılığıyla ekonomiyi kontrol etmesi, keyfemayeşa kararlarını hiçbir kurumsal sorgulama olmadan ‘kanun hükmünde kararnamelerle uygulamaya dökmesi vs gerek demokrasinin gerekse de İslam’ın temel ilkelerine kökten aykırı” dedi.

Ciddi bir eleştiri yapmalıyız

“Tayyip Bey’i meşru lider olarak görebilirsiniz. Buna itiraz etmiyorum” diyen Arslan, şu şekilde devam etti: “Ama onun tarz-ı siyasetini meşru görürseniz gerek bu ülkenin gelecekteki felaketlerine gerekse de bu desteğin ahirette vebaline katlanmak zorunda kalırsınız. İkinci olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısını, Selahattin Demirtaş’ın “bu ülke hepimizin” çıkışını çok önemsiyorum. İslam kardeşliği de zaten böyle bir şey. Bu çağrıların içinin entelektüeller tarafından doldurulması lazım. Tarihimizden gelen kimlikler olarak Alevi-Sünni, Laik-İslamcı, Kürt-Türk hepimizin doğruları vardı. Hepimiz birbirimize yanlışlar da yaptık. Hepimizin kendi kimliğimizi dönüştürmek adına ciddi bir özeleştiri ve karşılıklı anlama sürecine girmesi elzem gibi duruyor.”

Haber Merkezi