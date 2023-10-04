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4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ankara Keçiören'de bir binada çıkan yangında 4 itfaiye erinden biri şehit oldu

04 Ekim 2023, Çarşamba 14:13
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın zemin katındaki dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıktığı daire ise kullanılamaz hale geldi.

Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekiplerin yangının çıktığı dairede incelemesi sürüyor.

ABB açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından olaya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı.

Yangın çıkan katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ünün, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan üç mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir. Görevi başında şehit olan kahraman itfaiye erimiz, mesai arkadaşımız Fahrican Yavaş’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm itfaiye teşkilatlarına başsağlığı diliyoruz."

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre tedavi altındaki itfaiye erlerinden biri entübe edildi.

AA

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