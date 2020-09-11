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11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Ankara Valiliği'nden mesai saatlerine ilişkin yeni düzenleme

11 Eylül 2020, Cuma 16:00
Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bağlı kurumlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği esasının getirildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda Valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiği belirtilen açıklamada, değişiklikle "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, alınan kararla ilgili kurumların mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanacağı kaydedildi.

Buna göre, Valilik merkez birimleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik, İl Afet ve Acil Durum, İl Sivil Toplumla İlişkiler, İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlükleri, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İl Çalışma ve İş Kurumu, İl Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge, İl Ticaret, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge, Tapu ve Kadastro 1. Bölge, İl Aile ve Sosyal Hizmetler, İl Gençlik ve Spor müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vergi Dairesi Başkanlığı 08.00-17.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İl Müftülüğü ile Karayolları 4. Bölge, TCDD 2. Bölge, Ulaştırma 2. Bölge müdürlükleri, PTT Başmüdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren Bölge, İl Milli Eğitim, İl Tarım ve Orman, İller Bankası Bölge müdürlükleri, Defterdarlık ile İl Sanayi ve Teknoloji, MTA Orta Anadolu 3. Bölge, DSİ 5. Bölge ve İl Göç İdaresi müdürlükleri 08.30-17.30 saatleri arasında faaliyette bulunacak.

Vakıflar Bölge, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge, İl Kültür ve Turizm, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Meteoroloji 9. Bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge ve Orman Bölge müdürlükleri 09.00-18.00'de, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ise 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

AA

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