Siyasetçi ve Yazar İlhami Işık, sosyal medya hesabından 3 yılda 14 bin ailenin faturasının ödenmesini sağladı. Işık’ın aktardığına göre ödenen 40 bin faturanın tutarı 6 milyon 140 bin lirayı buluyor.

Yoksullar, işsizler, yeni iş bulanlar ve artan zamlar karşısında ödeme gücü olmayanlar… Her gün onlarca elektrik, su ve doğal gaz faturası siyasetçi ve yazar İlhami Işık’a gönderiliyor. Işık, kendisine gönderilen faturaların ad ve soyadlarını kapatarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor, faturanın ödenmesine aracılık ediyor. Ödenen faturaları da aynı şekilde ‘ödendi kurban’ notuyla muhatabına bildiriyor.

Gazeteduvar’ın haberine göre, İlhami Işık, ödenemeyen faturaların sayısı ve miktarının son dönemde arttığına dikkat çekti. “3 yılda 14 bine yakın ailenin yaklaşık 40 bin faturasını ödedik. Her ailenin en az 3 faturası var. Her gün en az 20-30 tane fatura gönderiliyor bize. 2 yıl önce bu kadar fazla değildi. Son bir yıldır çok arttı. Faturaların hem miktarı hem de sayısı artıyor” diyen Işık, şunları söyledi: “Eskiden gelen 50 liralık faturalar çok az gelmeye başladı. Artık daha yüksek rakamlarla faturalar geliyor. Elektrik ve doğal gaz faturaları en az 200, 300 ve 400 lira olarak geliyor ve bu devam ediyor. Son 6 ayda çok fazla artış oldu. Artık yetişemiyorum. Daha önce faturaları paylaşmakta zorluk çekmiyordum. Ama şimdi ciddî anlamda çok zorluk çekiyorum. Bunları yazıyorsun, paylaşıyorsun, geri dönüş yapıyorsun. Faturaları daha çok orta kesim ödüyor. Ödeyen iş insanları da var ama sayısı azdır. 6 milyon 140 bin liralık fatura ödendi 3 yılda. Artık not edemiyorum çünkü bütün zamanımı alıyor, yetişemiyorum. Bu beni ürkütüyor.”

VAHİM BİR TABLO VAR

Son dönemde işini kaybedenlerin, çalışıp yetiştiremeyenlerin, ya da iş bulamayanların sayısında artış olduğunu belirten Işık, “Asgarî ücret yetmiyor zaten. Fatura ödese kirasını ödeyemez. Fatura ödese aç kalacak. Böyle bir tercih ile karşı karşıya. Biz faturalarını öderken, o ailenin aç kalmamasına, kirasını ödemesine ve insanî ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyoruz. Biz bu faturalarını ödemezsek, ya kirasını ödeyemeyip ev sahibi ile problemler yaşayacak ya da açlık sorunuyla karşı karşıya kalacak. Evden çıkartılan insanlarla karşılaştık. Öyle aileler var ki, 3 aydır elektrikleri kesilmiş, utancından komşularına bile söyleyememiş. Öyle aileler var ki doğal gazı açamıyor. Engelli aileler var. Ciddî anlamda bir dramla beraber faturalar geliyor” diye konuştu.

Haber Merkezi